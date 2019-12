L’Angelica lancia l’Integratore Superfood MORINGA

Dall'esperienza de L'Istituto Erboristico L'Angelica, un nuovo integratore in compresse per l'equilibrio del peso corporeo

I consumatori vanno sempre più spesso alla ricerca di prodotti salutari, composti da ingredienti naturali e che possano determinare effetti positivi sul proprio benessere. Fra questi ci sono anche i Superfood, sempre più apprezzati sul mercato!



L'Istituto Erboristico L'Angelica - la cui mission è utilizzare il meglio di ciò che la natura offre, coniugando l'antica scienza delle piante officinali con l'innovazione e la costante ricerca scientifica - ha appena lanciato sul mercato un'altra novità al servizio del benessere:

una gamma di sei integratori Superfood della massima qualità e 100% Made in Italy, in grado di donare un prezioso supporto al benessere quotidiano attraverso l'azione di specifici superfood.

Per chi ricerca un aiuto nel favorire l'equilibrio del peso corporeo, ad esempio durante o dopo le feste natalizie, ecco il nuovo Integratore Superfood MORINGA !

Si tratta di un Integratore alimentare con estratto di MORINGA utile per il metabolismo dei lipidi e l’equilibrio del peso corporeo, arricchito con Garcinia per un supporto al controllo del senso di fame, e Cromo, che contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti.

Il prodotto è gluten free, senza lattosio e indicato anche per diete vegane.

Modo d'uso: Si consigliano 3 compresse al giorno da deglutire, preferibilmente alla mattina, con un po’ d’acqua. Per assicurarsi nel tempo un positivo effetto si consiglia di proseguire l’assunzione per alcune settimane.

Formato: 60 compresse



Gli altri Integratori Superfood che completano la gamma:

Tonico energizzante (con Ashwagandha), antiossidante (con Curcuma e Pepe), ricostituente (con Spirulina), drenante (con Matcha), di supporto al sistema immunitario (con Baobab).

Gli integratori L'Angelica non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata, bensì devono essere impiegati nell’ambito di uno stile di vita sano.

I prodotti de L’Istituto Erboristico L’Angelica sono reperibili nella GDO e sul sito www.shopcoswell.com

www.angelica.it