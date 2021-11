L’Armata Brancaleone alla Arena del Sole di Bologna

il nuovo spettacolo di Roberto Latini

L’Armata Brancaleone , il nuovo spettacolo di Roberto Latini, alla Arena del Sole di Bologna









L’Armata Brancaleone , il nuovo spettacolo di Roberto Latini, rimanda alla leggerezza del film, la pellicola del '66 di Age e Scarpelli portata sul grande schermo da Monicelli, senza esserne una riproduzione teatrale, cosa d'altra parte quasi impossibile.



Latini mette in scena una compagnia di rabdomanti attenti alla realtà e alle piccole cose del mondo, donne e uomini che scoprono la fantasia dal nulla, fuori dal tempo, così come si fa nel grande teatro.



In questa produzione di Teatro Metastasio + ERT si muovono mondi infinitamente lontani per poter dialogare tra loro.



Così il dialogo rimane sempre molto formale e il linguaggio arcaico e maccheronico si scontra con la visione del mondo che ci riporta invece ad un universo, pulito, lineare, a un futuro interstellare e intergalattico che le maglie con il triangolino sul petto da Star Trek ci raccontano.





l’Armata di Latini è una esplorazione delle potenzialità cinetiche del testo di Age, Scarpelli e Monicelli, una ricerca puntuale, dove anche il linguaggio accrocchiato, che nel 1966 si era rivelato più vitale di ogni altra esattissima e accademica ricostruzione, doveva essdere ricostruito oggi, dopo oltre mezzo secolo.





Non quindi una storia pur bislacca come nel film, ma lampi di idee che hanno restituito una storia diversa, per ritmo e tonalità, meno collettiva ma originale e visionaria in altra maniera.



Gli attori, oltre a Roberto Latini, Elena Bucci, Claudia Marsicano, Ciro Masella, Savino Paparella, Francesco Pennacchia, Marco Sgrosso, Marco Vergani, ognuno impegnato a ricostruire un linguaggio.



Le scene sono di Luca Baldini, le luci di Max Mugnai.