L’artistica maschile della Ginnastica Petrarca vince sedici medaglie

Sedici medaglie per i ragazzi dell’artistica maschile della Ginnastica Petrarca nella prima prova del campionato toscano individuale. La squadra aretina, guidata da Stefano Violetti e Jacopo Pineschi, si è messa alla prova a Montevarchi nei vari esercizi della specialità ed è riuscita a conquistare sette ori, quattro argenti e cinque bronzi che hanno aperto nel migliore dei modi un torneo che proseguirà ora con la seconda e ultima tappa regionale in programma il prossimo 29 febbraio.



I piazzamenti più importanti sono arrivati nella massima categoria Gold in cui si sono confrontati i migliori atleti della Toscana, tra cui erano presenti anche i portacolori della Ginnastica Petrarca. Particolarmente positiva è risultata la prova di Leonardo Ercolani che è arrivato primo alle parallele e terzo agli anelli tra i Senior, mentre ancora meglio ha fatto Pietro Badini che ha ben figurato in ogni prova effettuata con un primo posto agli anelli, un secondo posto al volteggio, un terzo posto al corpo libero e un quarto posto alle parallele tra gli Junior 3^ Fascia. Nella gara all-round che ha impegnato gli atleti tra più esercizi dell’artistica sono emersi Tito Mariottini che si è piazzato primo tra gli Junior 2^ Fascia in virtù delle buone prestazioni a corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra, e Mattia Boncompagni che ha gareggiato in prestito per l’Aurora Montevarchi e che ha vinto tra gli Allievi 5^ Fascia risultando il migliore nella somma dei punteggi a corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra. Nella categoria Silver LE, invece, ha brillato Federico Ginestroni tra i Senior (oro a parallele e anelli, e argento a volteggio e corpo libero), Manuel Zarrella tra gli Junior 1^ Fascia (oro al volteggio e bronzo a parallele e corpo libero) e Lorenzo Piazza tra gli Junior 2^ Fascia (argento agli anelli e bronzo alle parallele).



Nel frattempo, gli atleti meno esperti della squadra petrarchina maschile hanno gareggiato accompagnati da Alessandro Sadocchi nell’all-round del campionato regionale Silver di Rosignano riservato alle categorie dalla LA alla LD, concludendo con un doppio primo posto con Marzio Picone tra i Senior e con Alecsandru Gigi Musgociu negli Allievi 3^ Fascia, e con un doppio terzo posto con Mateo Marku tra gli Allievi 2^ Fascia e con Lorenzo Meli Baldocchino tra gli Allievi 3^ Fascia. Il fine settimana è stato particolarmente ricco per la Ginnastica Petrarca che è scesa in pedana anche con alcune squadre femminili nella prima tappa dei campionati di serie D. La ginnastica ritmica ha debuttato a Ponsacco con una medaglia di bronzo frutto degli esercizi collettivi e individuali eseguiti da Martina Marchetti, Indra Preda e Lara Mascarucci guidate da Elena Zaharieva, mentre la ginnastica artistica allenata da Sara Moretti e Diletta Severi si è classificata al quarto posto con la squadra composta da Claudia Bichi, Martina Brandi, Costanza Duranti, Giulia Locci, Giulia Manenti e Miriam Messina.