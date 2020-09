L'artrite reumatoide in epoca post Covid-19 - Veneto, 3 Settembre 2020

Il prossimo giovedì, 3 Settembre, dalle ore 15 alle 17, si terrà il webinar 'L'ARTRITE REUMATOIDE IN EPOCA POST COVID-19', organizzato da Motore Sanità.

Per la sola artrite reumatoide tra le malattie reumatiche, che produce una aspettativa di vita ridotta da 3 a 10 anni, le innovazioni farmacologiche hanno fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione della malattia, ma la loro gestione è spesso complessa e lo sarà ancora di più in un momento di pandemia come questo.





TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

Maurizio Cancian, Presidente SIMG Veneto

Andrea Doria, Professore Ordinario Reumatologia Responsabile Scuola di Specializzazione di Reumatologia, Università di Padova

Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale Regione del Veneto

Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica

Leonardo Punzi, Referente Rete Reumatologica Regione del Veneto e Coordinatore Area Reumatologica Veneziana ULSS 3 Serenissima

Maurizio Rossini, Professore Ordinario di Reumatologia e Direttore della Scuola di Specializzazione di Reumatologia, Università di Verona

Michele Tessarin, Direttore Sanitario ULSS 3 Serenissima

Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Veneto

Giuseppe Turchetti, Professore di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna

Susanna Zardo, Farmacista ULSS 3 Serenisima Servizio Farmaceutica Territoriale, Mestre





MODERANO:

Daniela Boresi, Giornalista

Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità







Per partecipare al webinar del 3 Settembre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3gJIxqV









