L’Atelier du Sourcil arriva in Italia con Marionnaud

Il brand francese leader nella bellezza dello sguardo e delle sopracciglia apre un corner nel punto vendita Marionnaud di viale Abruzzi a Milano.

L’Atelier du Sourcil, il brand di IEVA Group specializzato nella cura e nella bellezza delle sopracciglia, fa il suo ingresso in Italia con un partner d’eccezione: Marionnaud, la catena di profumerie diventata un punto di riferimento per tutte le beauty addicted.

Già presente con 115 atelier tra Francia, Belgio, Lussemburgo, Spagna e Marocco, L’Atelier du Sourcil porta avanti la propria espansione internazionale aprendo un corner al piano terra della profumeria Marionnaud di viale Abruzzi a Milano, dove le clienti potranno conoscere i prodotti del brand per la ridefinizione ed epilazione delle sopracciglia e scoprire all’interno di una cabina riservata i trattamenti dedicati a sopracciglia, occhi e labbra, per i quali il marchio è rinomato (trucco permanente, tinte, Rehaucils®, extension, Brow Up, ecc.).

“L’Italia è sempre stata nel mio cuore e questo Paese ha sempre accolto con grande entusiasmo le mie marche. La collaborazione con Marionnaud Italia è una scelta spontanea, perché al di là della storia che ci lega, questa catena si contraddistingue per la superiorità della sua assistenza clienti e l’impegno di voler offrire ai consumatori il miglior rapporto marca-servizio. Sono felice che il marchio L’Atelier du Sourcil sia finalmente arrivato in Italia attraverso Marionnaud”, ha dichiarato Jean Michel Karam, Presidente e fondatore di IEVA Group.

Il corner milanese ospiterà anche le proposte degli altri brand IEVA Group, già presenti da tempo in Italia, in particolare Elenature, linea di prodotti tecnici e biologici che contrastano lo stress ambientale responsabile dell’invecchiamento precoce dei capelli. Presenti anche i partner brand Made With Care (M/C), con i suoi trattamenti semplici ed efficaci, e IOMA, marchio di skincare n.1 della Cosmetica Personalizzata, che grazie al dispositivo IOMA In.Lab formula creme e sieri personalizzati in base alle esigenze di ogni viso.

Grazie alla partnership con Marionnaud, tutti i prodotti della gamma di make up e accessori professionali firmata L’Atelier du Sourcil saranno disponibili in 66 punti vendita della catena in tutta Italia e sul sito Internet www.marionnaud.it.

La gamma è composta da circa 40 prodotti, suddivisi in tre categorie:

• Disegnare e perfezionare la forma delle sopracciglia: la matita Sublimabrow®, in legno o retrattile; il pennarello Browline® per riprodurre l’effetto microblading; il gel Perm-a-line per un risultato intenso, a lunga tenuta; il gel fissante trasparente o colorato Browshape®; e l’esfoliante per Labbra e Sopracciglia, il nuovo irrinunciabile trattamento settimanale.

• Illuminare ed intensificare lo sguardo: 3 tipi di mascara dal colore nero intenso, Upcil® per un effetto allungante, Volumacils® per una maggiore intensità e Volumacils+® per un volume estremo immediato; le matite Gemmes® disponibili in 4 colori per uno sguardo ancora più profondo; l’eyeliner in feltro Sublimliner per una linea precisa e sottile; Luminabrow per illuminare; Minéclat® per risaltare lo sguardo e nascondere le imperfezioni; il pennarello Fantastic Freeckles per delle perfette lentiggini in ogni occasione; e infine Ricigel®, il trattamento a base di olio di ricino che fortifica le ciglia.

• Raggiungere la perfezione con accessori tecnici: la pinzetta con luce led e scovolino Stylbrow+; il piegaciglia meccanico che apre lo sguardo; le forbicine professionali ed ergonomiche per sopracciglia, per un taglio netto e preciso; il temperino ad alta precisione e le salviette struccanti Push&Clean, pratiche e portatili.



