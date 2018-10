L'attività fisica come strumento di contrasto all'ictus

In provincia di Ancona tre appuntamenti settimanali con l'U.S. Acli

In occasione della Giornata mondiale dell’ictus, in programma per il 29 ottobre, l’Unione Sportiva Acli Marche rinnova l’invito a partecipare alle iniziative finalizzate a promuovere stili di vita corretti tra i cittadini organizzate nel territorio della Provincia di Ancona.

“Vari studi scientifici – dicono i dirigenti dell’ente di promozione sportiva delle Acli - hanno evidenziato che l’attività fisica di grado moderato (come ad esempio una camminata) ha un effetto favorevole sulla prevenzione dell’ictus. Maggiore è la frequenza dell’attività fisica e maggiore è l’effetto positivo”.

Sin dal 2013 l’U.S. Acli ha organizzato nel territorio regionale con l’iniziativa “Salute in cammino” per promuovere il movimento tra i cittadini.

A Castelfidardo la camminata è guidata dal prof. Massimiliano Strappato e viene realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, con il sostegno della Susan G. Komen Italia Onlus, col contributo della Regione Marche e con il patrocinio della delegazione provinciale del Coni di Ancona. La partenza è fissata lunedì 29 ottobre alle 21,15 da Piazza della Repubblica.

A Osimo, invece, si cammina ogni martedì (prossima tappa martedì 30 ottobre) con partenza alle 21 da Piazza Boccolino di fronte al municipio.

L’iniziativa è sostenuta da Regione Marche ed amministrazione comunale, patrocinata dal Coni, guidata sempre dal prof. Strappato e consiste in una camminata della durata di un’ora.

A Camerano, sotto la direzione della professoressa Maria Cristina Piastrellini, “Salute in cammino”, promosso in collaborazione con l’amministrazione comunale e con il patrocinio del Coni provinciale, si svolge ogni mercoledì (prossima tappa mercoledì 31 ottobre) con partenza dal palazzetto dello sport alle 21.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa, a cui è possibile partecipare gratuitamente, si possono consultare il sito www.usaclimarche.com oppure la pagina facebook “Salute in cammino”.