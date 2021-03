L’attività fisica per contrastare il Covid-19

Proseguono i corsi on line per i cittadini di Venarotta

VENAROTTA – Andranno avanti fino al 12 maggio i corsi on line organizzati nell’ambito del progetto “Il valore sociale dello sport”.



Si tratta di lezioni di yoga tenute dall’insegnante Eugenia Brega in diretta alle 9 ogni mercoledì sul gruppo facebook “Yoga U.S. Acli Marche” (con visibilità delle stesse possibile anche in altri orari).



Visto il successo ottenuto dalle lezioni gratuite on line di yoga, l’iniziativa proseguirà fino al 12 maggio.



Il progetto “Il valore sociale dello sport” finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è organizzato da U.S. Acli Marche e APS A.S.D. Centro Iniziative Giovani col patrocinio del Comune di Venarotta.



Praticare attività fisica è importante anche in questo periodo, nel quale c’è una notevole limitazione agli spostamenti e si rimane il più a lungo possibile a casa.



Secondo una ricerca condotta dai geriatri del Day Hospital post-Covid della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – Università Cattolica campus di Roma avere muscoli in salute accelera anche il processo di guarigione e recupero, contrastando i principali sintomi della sindrome post Covid-19 che comporta stanchezza o affanno nell’87% dei pazienti.



Tenendosi in forma si evita, inoltre, la perdita di tessuto muscolare connessa con l’invecchiamento, riducendo così il rischio di conseguenze gravi dell’eventuale infezione, perché una buona massa muscolare favorisce una corretta risposta immunitaria.



Per partecipare alle attività del progetto “Il valore sociale dello sport” occorre preiscriversi al numero 3442229927 (al quale si possono chiedere ulteriori informazioni) ed avere un profilo facebook attivo.



Il programma delle ulteriori attività sarà pubblicato sul sito www.usaclimarche.com o sulla pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche.