di Marco Baliani, Velia Papa, ora in libreria, edito da Titivillus

Marche Teatro

L'ATTORE NELLA CASA DI CRISTALLO è diventato un libro.



IN LIBRERIA E NEGLI STORE DIGITALI

L'ATTORE NELLA CASA DI CRISTALLO

Teatro ai tempi della Grande Epidemia di Marco Baliani, Velia Papa edito da Titivillus



È uscito il libro edito da Titivillus per la collana Le Mostre, dedicato al progetto L’attore nella casa di cristallo spettacolo prodotto da Marche Teatro andato in scena a giugno ad Ancona, alla riapertura dei teatri, nel piazzale del Teatro delle Muse.

Lo spettacolo ideato dal direttore Velia Papa, scritto e diretto dall’artista Marco Baliani ha visto coinvolti gli attori Petra Valentini, Michele Maccaroni, Eleonora Greco e Giacomo Lilliù.

Per due settimane due attori/attrici rinchiusi ciascuno dentro una teca trasparente, hanno offerto la propria arte al pubblico in una performance che ha rappresentato perfettamente la condizione del mondo del teatro in cui artisti e pubblico dovevano rigorosamente mantenersi separati.



Gli interpreti rinchiusi in cubi trasparenti ed esposti al pubblico senza tuttavia poterlo né vedere né sentire hanno vissuto un vero incubo per attori che vivono della risposta e dell’abbraccio del pubblico. In questa condizione di totale solitudine non rimaneva che ripetere ciò che ricordavano del loro antico mestiere: brandelli di testo, passi di danza, brani di canzoni, per non perdere la memoria e per sperare di poter tornare presto al tempo in cui i teatri erano colmi e gli attori gratificati dagli applausi.



Il pubblico ha potuto assistere in numero limitato in ottemperanza alle prescrizioni del periodo, alla performance di trenta minuti due volte a sera; agli spettatori è stato consegnato un auricolare personale ed una radio ricevente per poter ascoltare il testo.