L’autunno di SINE by Di Pinto: Grandi degustazioni, Tavolo in cucina e nuova Saletta

Sono molte le novità che accompagnano l’autunno di SINE, il ristorante gastrocratico di Roberto Di Pinto. Dal 26 ottobre inizieranno le degustazioni con grandi cantine, appuntamenti dedicati a cultori, appassionati e buongustai per gustare in profondità le peculiarità dei vigneti di un territorio, grazie anche alla presenza ed al racconto dei produttori.

Si comincia con Joaquin, azienda campana relativamente giovane che vendemmia tra Lapio, Tufo e Paternopoli ed ha sorpreso e conquistato per la sua autenticità. Si prosegue poi con due aziende che non hanno bisogno di grandi presentazioni ovvero Biondi Santi e Ceretto.



26 Ottobre - Joaquin



Bianco dell’Isola 2019 - Snack di benvenuto e Pizzetta fritta, zucchine, palamita e basilico



Vino della Stella 2018 - Tartare di anatra, midollo, mallo di noci e amaranto



Piante a Lapio 2013 - Risotto, latte di mandorla e caviale



Aglianico I Viaggiatori 2017 - Guancia di manzo, patata al rafano e liquirizia



Taurasi - Caciocavallo podolico della Basilicata 24 mesi e confettura di mela annurca



Piccola pasticceria



150,00 € a persona





9 Novembre - Biondi Santi



Benvenuto con Piper Heidsieck Essentiel



Rosso di Montalcino 2012 : Annata fredda vino austero e fresca acidità , ha potuto giovare di un lungo affinamento in bottiglia



Rosso di Montalcino 2015 – Annata mediamente calda dall’andamento climatico perfetto , grande equilibrio e struttura



Rosso di Montalcino 2018 – Annata mediamente fresca , frutto fragrante e spiccata eleganza.



Il gran finale con Brunello di Montalcino 2009.



Il menù in abbinamento sarà composto da 5 piatti con i quali lo chef interpreterà la Toscana tra fegatini, lumache e foie gras



180,00 € a persona





30 Novembre - Ceretto

Benvenuto con Delamotte Blanc de Blancs

Nebbiolo Bernardina 2019

Barbaresco Bernardot 2014

Barolo Brunate 2015

Barolo chinato

Una splendida serata tra le meraviglie ed i sapori del Piemonte e delle Langhe



Degustazione e menù completo verranno definiti a breve

180,00 € a persona



Il lunedì sarà inoltre possibile prenotare lo Chef's Table che può ospitare da 2 a 4 persone. L'esperienza è una speciale occasione per entrare a strettissimo contatto con Roberto e il suo mondo. In questo caso, il menù viene modellato sulla base di chi si siede a tavola. Viene infatti pensato e creato ad hoc qualche giorno prima, grazie ad un breve questionario inviato agli ospiti per coglierne gusti e “simpatie”. E solo per chi si accomoda allo Chef's Table, la possibilità di scegliere il vino direttamente nell’accogliente cantina dello Chef.



Altra novità è la nuova saletta, completamente diversa rispetto a tutto il resto del ristorante. I suoi colori toccano il mattone e l’oro, è uno spazio più appartato e riservato, ideale per ospitare gruppi fino a 20 persone e, oltre al classico servizio, viene utilizzata per degustazioni o per concludere l’esperienza gastronomica con un buon drink.



SINE - Ristorante Gastrocratico

viale Umbria 126 (angolo C.so XXII Marzo) - 20135 Milano

sinerestaurant.com / info@sinerestaurant.com

+39 0236594613

Aperto dal lunedì al venerdì 19:30 - 23:30 - sabato 12:30 - 15:00