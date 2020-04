L’azienda turca Arçelik A.Ş. - proprietaria dei brand Beko e Grundig - premiata ai TCG Awards come marchio innovativo nella macro area EMEA nella categoria Sustainability

I TCG Awards sono i premi più prestigiosi del settore: gli "Oscar" dei technical consumer good (TCG). Sono premi riconosciuti ai marchi TCG più innovativi che operano nella macro area EMEA. I vincitori vengono selezionati da un Grand Jury composto dai top manager dei principali rivenditori di tecnologi EMEA e da una rappresentanza della società di ricerche a livello mondiale GFK. I premi non hanno come obiettivo quello di permettere ai brand vincitori di potere dire di essere i "migliori dei migliori", ma vogliono essere fonte di ispirazione e miglioramento continuo per l'intero settore. L’obiettivo del premio è ricercare brand di vari settori da premiare come brand dell’anno, lo specialista di categoria più impattante, l'innovazione tecnologica più rilevante, il marchio che opera pensando anche alla sostenibilità.

Quest’anno la multinazionale turca Arçelik, di cui fanno parte anche i brand Beko e Grundig, è stata premiata ai TCG Awards all’interno della categoria ‘Sustainability’.



Beko e Grundig sono due delle marche internazionali di elettrodomestici di Arçelik, multinazionale di origine turca proprietaria di 12 marchi tra cui anche Blomberg e che a sua volta fa capo al Gruppo Koç. Da sempre Arçelik lavora per portare nelle case elettrodomestici che rispecchino le caratteristiche di qualità, di funzionalità evolute, di design all’avanguardia mettendo sempre al centro del suo modello di business la sostenibilità vista come stile di vita. Il concetto di sostenibilità è presente in tutte le dinamiche interne ed è vista come strategia fondamentale per evolvere continuamente e rispondere così in modo tempestivo ad un mondo in continuo cambiamento, sia dal punto di vista ambientale che relativamente alle necessità delle varie tipologie di persone.

“La forza della natura concentrata negli elettrodomestici per farci Vivere Sano”: fedele a questo mood, da sempre Arçelik è attenta all’ambiente e alla salute delle persone e si impegna a contribuire alla creazione di un futuro green attraverso prodotti sviluppati sui principi di sostenibilità ed efficienza. Questo approccio alla produzione è stato più volte riconosciuto a livello nazionale e internazionale ottenendo numerosi premi e riconoscimenti nell’ambito della sostenibilità. Tutte le attività e le emissioni derivanti dalle attività di produzione vengono realizzate in accordo con gli standard internazionali e verificate da enti di controllo indipendenti. “Respecting the World, Respected Worldwide”: è questa la vision adottata dal Gruppo che guida tutte le attività di produzione, mirate al risparmio energetico e dell’acqua e a un approccio responsabile alla produzione e al consumo, dalla gestione dei rifiuti al riciclo.

Il tema sostenibilità Arçelik lo interpreta anche per i brand Beko e Grundig come uno stile di vita ed è presente in tutte le dinamiche interne dei modelli di business: una strategia fondamentale per l’Azienda per evolvere e rispondere in modo tempestivo al mondo che cambia e per essere sempre differenti e al passo con le nuove necessità economiche, dell’ambiente e delle persone.



Per la stessa categoria, l’azienda ha anche vinto quest’anno la medaglia d’oro e l’inclusione nell’annuario della sostenibilità 2020 (2020samyearbook) che mette in risalto le aziende più performanti dei vari settori in termine di attenzione all’ambiente, nel sociale e con governance finanziarie rilevanti (ESG).



Per quanto riguarda il brand Beko:

I risultati sulla sostenibilità ottenuti da Beko dal 2010 al 2016 con i prodotti proposti hanno evidenziato una diminuzione del 34% del consumo di energia per prodotto, del 31% del consumo d’acqua e un aumento del 97% del riutilizzo dei rifiuti da riciclo.

La filosofia anche di Beko è: offrire uno stile di vita migliore e più sostenibile ai consumatori di tutto il mondo. L’Azienda da sempre si è focalizzata su attività e piani produttivi che garantissero prodotti sempre più green, tramite anche attività di supporto per una migliore alimentazione con l’obiettivo di contribuire in modo significativo alle principali sfide globali. Sicuramente da citare il progetto ‘Eat Like A Pro’ partito nel 2018 in partnership con UNICEF e FC Barcelona che ha come obiettivo quello di prevenire l’obesità infantile e di supportare una corretta alimentazione. Quest’anno l’attività di supporto si concentrerà in 5 Paesi del Sud America dove si contano numeriche rilevanti di bambini soggetti a questa problematica.



Per quanto riguarda Grundig:

Grundig da sempre pone al centro della propria strategia aziendale la sostenibilità, impegnandosi nella tutela dell’ecosistema globale con lo sviluppo di prodotti e tecnologie innovative per il miglioramento della vita di tutti i giorni. Con la convinzione che la salvaguardia delle risorse preesistenti cominci a casa - coerentemente al nuovo claim di marca “It Starts at Home” – l’azienda esorta tutti a compiere piccoli passi verso un futuro più responsabile.

In linea con la spinta globale per un mondo meno afflitto da rifiuti di plastica, Grundig ha di recente lanciato una serie di tecnologie sostenibili e intelligenti tra cui il cestello per la nuova gamma di lavasciuga, realizzato con l’impiego di bottiglie di plastica riciclata e il sistema di filtraggio delle micro-fibre integrato nella lavatrice.

Sostenibilità ambientale ma anche sociale: con il progetto “Respect Food”, Grundig è partner, sin dalla sua nascita nel 2016, di Food for Soul, associazione culturale dello Chef Massimo Bottura, che sostiene nella sensibilizzazione alla lotta allo spreco alimentare e nell’apertura dei Refettori di tutto il mondo, per i quali mette a disposizione il meglio della propria tecnologia.



Per ulteriori informazioni:

Digital PR a cura di Blu Wom Milano

www.bluwom-milano.com

p.fabretti@bluwom-milano.com