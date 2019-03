L'e-commerce del futuro si integra con il negozio fisico: l'innovazione arriva dalla Polonia

Una novità tutta europea presto presente anche in Italia: una grande novità che renderà unica l'esperienza di acquisto dei clienti. Dalla Polonia arriva in tutta Europa una sorprendente rivoluzione nel mondo della calzatura: dalla vendita on-line e dai negozi fisici classici all'integrazione di on-line e off-line per la costruzione di nuovi negozi del futuro.

Stiamo parlando di eobuwie.pl, un grande retailer polacco che dal 2006 sta costruendo il suo cammino verso la popolarità in tutta Europa e, quindi, anche in Italia, dove è già presente online con il sito di commercio elettronico di calzature www.escarpe.it

L'azienda, con sede a Zielona Góra, è oggi di proprietà di CCC S.A., maggior produttore di calzature in Europa e la più grande azienda di vendita al dettaglio dell'Europa centrale, e da qualche anno sta diffondendo il suo sito internet nei vari paesi del Continente.



Qualità e scelta nel sito internet: www.escarpe.it



Il sito e-commerce di eobuwie.pl si è diffuso in 16 paesi, tradotto nelle rispettive lingue: Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Ungheria, Ucraina, Russia, Bulgaria, Germania, Regno Unito, Lituania, Grecia, Svezia, Italia, Spagna e Francia.

La versione italiana del sito è www.escarpe.it e già a primo impatto possiamo osservare la vasta gamma di prodotti e modelli offerti dall'azienda polacca per essere venduti on-line. Il sito vanta, infatti, di 476 marche e più di 50.000 prodotti tra accessori e scarpe per donna, uomo e bambini.

Non è finita qua, perché eobuwie.pl offre anche servizi vantaggiosi per tutti i clienti, come ad esempio, il reso gratuito entro 30 giorni, la spedizione gratuita e tanti sconti, altrettante promozioni e prezzi più che vantaggiosi anche per le migliori marche, che possiedono la migliore qualità. Inoltre, un punto di merito va sicuramente assegnato al servizio clienti, che l'azienda polacca mette a disposizione di chiunque ne abbia bisogno. Infatti, ci si può rivolgere al centro assistenza dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, componendo il numero telefonico indicato sul sito nella sezione "contatti", oppure, si può contattare comodamente un consulente via email o, addirittura, attraverso i social network a disposizione, cioè facebook e Instagram. Un altro vantaggio è che si può scegliere liberamente la forma di pagamento preferita.

Per quanto riguarda la gamma dei prodotti, abbiamo a disposizione una vasta scelta tra scarpe basse, sportive, eleganti, stivali, ciabatte, sandali, ma anche accessori e borse di tutti i tipi e, ancora, cofanetti per cosmetici, orologi, guanti, sciarpe e molto altro. per gli interessati, sono già disponibili sul sito italiano le proposte delle migliori marche per le nuove collezioni primavera-estate 2019.

Grazie all'ampia scelta, alla qualità dei prodotti e dei servizi offerti, all'azienda polacca sono già stati assegnati numerosi e qualificati premi e attestazioni che la riconoscono come uno degli e-commerce con le performance più elevate a livello europeo.

L'innovazione: il negozio del futuro

L'azienda di Zielona Góra ha deciso di portare avanti il progetto in modo innovativo. Non vuole più puntare solo sulla piattaforma on-line, ma creare una commistione produttiva e moderna tra il mondo della vendita virtuale e quello dei negozi off-line, ovvero quelli fisici tradizionali. Si sta parlando dei nuovi negozi del futuro.

Grazie alla progettazione e realizzazione affidata a Dalziel & Pow, sono nati in Polonia i nuovissimi Concept Store a marchio del già citato CCC. L novità di questi negozi futuristici è che la loro principale funzione è quella di permettere ai clienti di osservare fisicamente i modelli a disposizione, per poi ordinarli comodamente dal PC, dal tablet o da qualsiasi apparecchio digitale anche da casa, essendo però sicuri della scelta.

La tecnologia e la modernità si respirano in ogni angolo di questi store già dall'ingresso, da cui si può osservare lo stile elegante e minimalista dell'arredamento e della disposizione degli spazi. In ogni punto del negozio sono messi a disposizione dei clienti anche alti sgabelli, schermi interattivi e tablet con cui i visitatori possono farsi realizzare uno scanner in 3D di uno o di entrambi i propri piedi, per poi poterlo confrontare con i modelli anch'essi in 3D delle scarpe in magazzino. In questo modo, apparirà al cliente una lista contenente esclusivamente i modelli di calzature adatte al loro piede.

Dal retro del negozio si ha anche una vista sul magazzino, che ospita tutto lo stock visibile dal sito, composto da più di 110.000 scatole di scarpe e prodotti, appartenenti a una vasta gamma di marche. Le scatole, in seguito, scivolano dal magazzino verso il basso, attraverso le scaffalature dietro i bancomat.

Altra novità è il metodo di consegna dei pacchi, che l'azienda di Zielona Góra sta testando in questi giorni. Si tratta di un nuovo modo di consegna, più rapido e meno inquinante, per il quale vengono utilizzati mini-veicoli elettrici che sono in grado di raggiungere il destinatario in sole tre ore dall'ordine effettuato on-line. Al momento, questo metodo di consegna è stato studiato ed applicato solamente per l'area metropolitana di Wroclaw/Breslavia, però se questo esperimento si dimostrerà apprezzato dai clienti, potrebbe essere esportato anche ad altre aree urbane o addirittura anche ad altri paesi.

Un progetto in espansione

Per il momento, i negozi del futuro, cioè questi innovativi Concept Store, sono presenti solo in Polonia, ma eobuwie.pl ha riposto molta fiducia nel suo progetto e mostra chiaramente l'intenzione di espandere la sua idea di commistione di on-line e off-line in tutta Europa.

Nel frattempo, in Italia possiamo testare con mano i prodotti offerti, grazie al sito www.escarpe.it, interamente tradotto in italiano, che ci offre tutta la gamma, la qualità e tutti i servizi di quella che si sta rivelando uno dei retailer di calzature migliori del continente.





Continua la collaborazione di eobuwie.pl SA per il Digital Marketing in Italia con Key-One srl.



Puntando a un ulteriore sviluppo della presenza online in Italia con il portale di e-commerce e-scarpe.it, eobuwie.pl S.A. si e’ affidata ai servizi di Key-One srl. Key-One e’ stata fondata nel 2005 come Digital Media Factory in Italia. Il continuo rinnovamento e l’innovazione hanno portato alla perfetta combinazione di creativita’ e tecnologia. Fornisce consulenza, soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto: semplici chiavi per una presenza redditizia nell’ambiente digitale.



