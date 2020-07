L’edizione 2020 dei CHI È CHI AWARDS che celebra i 20 anni del premio sarà un film con la regia di Sergio Salerni

Cristiana Schieppati ideatrice ed organizzatrice dei CHI E' CHI AWARDS ha affidato la regia della 20° edizione del premio al direttore artistico Sergio Salerni, Presidente di Urban Production, geniale demiurgo dei fashion show, definito dal New York Times The wizard behind Versace.

Regista e creativo visionario e onirico, Sergio Salerni, che ha un importante background nella realizzazione di spot pubblicitari in diversi settori, nel corso della sua carriera ha diretto sfilate per Versace, Valentino e Dior con Gianfranco Ferré, e i suoi video di reportage hanno fatto il giro del mondo. Ha firmato progetti per molti top brand come Dolce&Gabbana, Fendi, Salvatore Ferragamo, Diesel, e molti stilisti emergenti.



CHI E’ CHI AWARDS – THE MOVIE sarà quindi lanciato in streaming il 22 settembre dove saranno consegnati i CHI E’ CHI AWARDS ai vincitori di quest’anno da parte della giuria composta da Gian Luca Bauzano – Corriere della Sera; Mario Boselli - Presidente Onorario della Camera Nazionale della Moda Italiana; Antonella Bussi –Marie Claire Italia; Marta Caramelli – Vanity Fair ; Michele Ciavarella – Style ; Francesca Delogu – Cosmopolitan; Emanuele Farneti - Vogue Italia; Silvia Grilli – Grazia; Antonio Mancinelli – Marie Claire Italia; Cristina Morozzi – critica di design; Nicoletta Polla-Mattiot - Il Sole 24 Ore, How to Spend It.



“Troppe incognite e troppi protocolli anti covid impediscono che l’edizione 2020 dei CHI E’ CHI AWARDS possa essere organizzata dal vivo e con un pubblico numeroso come le scorse edizioni. Per questo abbiamo deciso di celebrare il ventennale con un film dove i protagonisti saranno giuria e vincitori e sarà trasmesso in streaming su diversi canali per dare a tutti la possibilità di essere partecipi di questa straordinaria edizione. Ho chiesto a Sergio Salerni di collaborare con me a questo progetto e sono felice che abbia accettato, un grande onore poter lavorare con lui” Cristiana Schieppati

“Dopo aver vinto il premio lo scorso anno poter essere ancora partecipe di questa iniziativa mi rende molto felice. Il digitale, i video, la comunicazione attraverso nuove performanti sfide sono il mio pane quotidiano e credo che CHI E’ CHI AWARDS – THE MOVIE riuscirà a regalare le stesse emozioni di un evento live”. Sergio Salerni