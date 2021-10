L’energia pulita è protagonista a Orticolario “The Origin” grazie alla collaborazione con Elmec Solar

Elmec Solar, azienda di Brunello (VA) del gruppo Elmec che si occupa di installare e manutenere impianti fotovoltaici residenziali e industriali, prosegue a sostenere Orticolario, l'evento culturale dedicato a chi vive la natura come stile di vita, con l’obiettivo di incrementare la conoscenza del ruolo svolto dalle fonti rinnovabili di origine naturale per un futuro sostenibile.

In attesa di tornare completamente dal vivo nel 2022, Orticolario viene proposto in una veste diversa, sia attraverso un calendario di appuntamenti “diffusi” sul territorio fino a fine anno, sia mediante il progetto virtuale Orticolario “The Origin”, con l’obiettivo di propagare il suo messaggio senza limiti di tempo e spazio sul territorio.

Questi i prossimi eventi in programma che Elmec Solar ha deciso di supportare:

1. 13 ottobre 2021: presentazione del libro “Facitori italiani di fiori e piante ornamentali” di Arturo Croci e Giovanni Serra. La presentazione del libro si terrà presso la Fondazione Minoprio a Vertemate con Minoprio (CO), dove sarà possibile acquistare il volume. In questa occasione, verranno distribuiti zainetti di Elmec Solar come contenitore del libro.

2. 6 novembre - Workshop fotografico organizzato insieme alla rivista Gardenia presso il Bosco Bioenergetico della Tenuta de l’Annunziata a Uggiate Trevano (CO) con Margot Errante e Lello Piazza: in questa occasione verrà distribuito lo zainetto di Elmec Solar a tutti i partecipanti all’inizio dell’evento.

3. 4 dicembre - Workshop sui profumi con Antonella Fontana presso la Mantero Seta a Grandate (CO): anche in questa occasione, i partecipanti potranno ricevere lo zainetto di Elmec Solar.

Orticolario “The Origin”, invece, è la prima e unica piattaforma online culturale-commerciale gratuita, realizzata in un centro espositivo inserito in un parco storico. Un’esperienza immersiva, sviluppata grazie all’impiego della tecnologia Matterport 3D, fruibile in ogni parte del mondo da computer e da qualsiasi dispositivo, compresi i visori VR (realtà virtuale): The Origin consente all’utente di vivere un virtual tour 3D in qualsiasi angolo di Villa Erba e del suo parco, sul Lago di Como, di passeggiare lungo il lago e tra alberi secolari, mentre s’incontrano eventi e proposte di vivaisti, artigiani, progettisti.

Intelligenza, competenza, rigore, aspirazione al bene comune e alla bellezza con deciso orientamento allo sviluppo sostenibile, sono tra i valori che caratterizzano Orticolario, che ha ottenuto il riconoscimento di manifestazione internazionale da Regione Lombardia.

Questa declinazione digitale della manifestazione permette di coniugare natura, bellezza e multimedialità senza perdere di vista l’attenzione verso la salute del nostro pianeta. Elmec Solar è parte integrante del percorso virtuale svolto dai visitatori. All’interno della piattaforma, infatti, Elmec Solar è presente come punto di interesse raggiungibile da questo link.

“La strada da percorrere per ridurre l’impatto sul clima e sull’ambiente è ancora lunga. Per questo, tutti noi dobbiamo impegnarci a compiere piccoli gesti concreti per la salvaguardia del nostro pianeta. L’intesa tra Elmec Solar e Orticolario mette al centro proprio questo principio, verso il quale tutte le aziende ‘a prova di futuro’ dovranno orientarsi”, spiega Alessandro Villa, CEO di Elmec Solar. “Elmec Solar ha intrapreso da tempo lo sviluppo di azioni e comportamenti coerenti al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, spinti dal desiderio di promuovere ulteriori step di miglioramento. Percepiamo questi standard come ‘best practices’ che orientano la nostra azienda verso un miglioramento continuo in termini organizzativi, qualitativi, ambientali e di sicurezza sul lavoro. Per questo, nel 2020, siamo diventati la terza azienda del settore renewables energy generation & installation a ottenere in Italia la certificazione B Corporation”.

“Per Orticolario il rispetto dell’ambiente ha sempre rappresentato un principio irrinunciabile”, commenta Moritz Mantero, presidente di Orticolario. “Il nostro impegno, unitamente a Elmec Solar, è quello di stimolare i nostri estimatori a salvaguardare il Pianeta nelle piccole come le grandi azioni quotidiane. È un impegno nei confronti di chi lo vivrà dopo di noi”.



Elmec Solar (www.elmecsolar.com), azienda del gruppo Elmec di Brunello (VA) si occupa di energie rinnovabili e pulite e di sostenibilità energetica. Elmec Solar progetta impianti fotovoltaici solari, sistemi per l’accumulo di energia e sistemi di digital lighting con il massimo dell’attenzione e con l’intento di “vestire” le routine energetiche di famiglie e imprese con soluzioni personalizzate.

Ogni progetto è il risultato di un’attenta analisi in termini di fabbisogno energetico, abitudini di consumo e struttura dell’edificio su cui Elmec Solar interviene. L’azienda è parte integrante di un polo tecnologico che quotidianamente dialoga con le più importanti realtà internazionali. Un modello che è riconosciuto per il costante contributo all'innovazione e allo sviluppo, tra le 50 aziende leader nella digital transformation scelte da Forbes. In questo contesto, Elmec Solar opera con affidabilità secondo i più elevati standard qualitativi.

Orticolario (www.orticolario.it), giunto alla dodicesima edizione, è l'evento culturale dedicato a chi vive la natura come stile di vita. Teatro della manifestazione è il parco botanico di Villa Erba a Cernobbio (CO), dimora ottocentesca affacciata sulle sponde del Lago di Como, residenza estiva dell’infanzia del regista Luchino Visconti. Tratto distintivo dell’evento è la proposta di giardini tematici e installazioni artistiche ispirati al tema dell'anno, tra i quali spiccano le realizzazioni dei selezionati al concorso internazionale “Spazi Creativi”. Titolo dell'edizione 2020 e 2021 è “Ipnotica”, il tema è la “Seduzione”, mentre la pianta protagonista è l'Acero. La manifestazione, che nel 2019 ha sfiorato la soglia dei 30.000 visitatori, è arricchita da un'ampia offerta di piante rare, insolite e da collezione, artigianato artistico e design con più di 290 espositori rigorosamente selezionati, da un fitto calendario di incontri e da numerosi laboratori didattico-creativi per i bambini, oltre a performance, proiezioni di film nelle segrete della Villa Antica e show floreali. Al centro della rassegna, l'arte, capace di andare oltre e di abbattere i confini tra interno ed esterno. Durante i tre giorni di evento e per tutto il resto dell'anno vengono raccolti contributi per il Fondo Amici di Orticolario, che sostiene progetti per la promozione della cultura del paesaggio e per cinque associazioni benefiche del territorio.

Nel 2020 e 2021, causa emergenza sanitaria, l’evento diventa Orticolario “The Origin”: una nuova forma, virtuale e continuativa, ma sempre e comunque una “fucina” di linguaggi, ingegni e talenti, un’esperienza del paesaggio e per il paesaggio. Quindi, Orticolario tutto l’anno, fruibile da un pubblico più ampio e internazionale. E i numeri da cui il progetto è partito sono più che generosi: dal 2019 il sito web orticolario.it ha registrato circa 460.600 pagine visualizzate, i social (tra Facebook e Instagram) hanno superato i 24.000 follower, il canale YouTube ha ottenuto circa 129.000 visualizzazioni, mentre la newsletter conta oltre 17.700 iscritti. La piattaforma The Origin, dal 15 ottobre, giorno in cui è stata attivata, ha raggiunto quasi 74.000 visualizzazioni.