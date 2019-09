L’esperta in GDPR Paola Palmesano ottiene la qualifica di Auditor per l’UNI ISO 27001

L’esperta nella protezione di dati e informazioni torinese Paola Palmesano ottiene un'altra importante qualifica professionale nel mondo della privacy / GDPR.

L’evoluzione delle normative in ambito di GDPR e protezione dei dati diventa sempre più complessa e di primaria importanza nella vita delle aziende. I fatti di cronaca degli ultimi giorni, legati all’app “Face App” ha riportato l’attenzione dei media sulla protezione dei dati degli utenti.



Ma al di là dell’approccio personale del singolo utente, ci sono regolamenti molto stringenti che riguardano le aziende e che necessitano l’intervento di professionisti in grado di preparare sistemi di gestione riferiti alla sicurezza delle informazioni che successivamente, secondo la normativa vigente, devono essere certificati da enti indipendenti di certificazione. È qualcosa che va oltre i dati personali (come indicato dal GDPR entrato pienamente in vigore ormai più di un anno fa), ma riguarda tutte le informazioni all’interno di un’azienda.



In questo contesto, Paola Palmesano, nota professionista nell’ambito della protezione dei dati e informazioni, nelle scorse ore ha conseguito con successo la qualifica di “Auditor” per la normativa UNI ISO ISO/IEC 27001 (Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni - Requisiti) rilasciata dall’ente di certificazione TŰV Sud.



Una qualifica che permette alla consulente torinese di poter preparare formalmente e tecnicamente le aziende ad affrontare le attività di preparazione alla certicazione in ambito di privacy e gestione e protezione dei dati, e a far rispettare gli obblighi di legge.



Chi è Paola Palmesano? Paola Palmesano è una consulente, speaker e formatrice italiana. Da sempre interessata agli aspetti legati alla legislazione sulla privacy, ha messo a disposizione di molte aziende, in qualità di consulente, la sua esperienza e la sua continua attività di aggiornamento in questo settore strategico e complesso. La sua alta specializzazione nell’ambito della protezione dei dati in base al nuovo Regolamento Europeo 679/2016, le consente di essere DPO (Data Protection Officer) in aziende multinazionali. Nel corso della sua carriera infatti, ha ottenuto importanti certificazioni che le permettono di operare a livello nazionale e internazionale.

I risultati ottenuti nella sua attività di consulenza, hanno portato Paola Palmesano a diventare un riferimento nel mondo della protezione dei dati, al punto da condividere con altri professionisti e manager le sue competenze attraverso corsi di formazione professionale e conferenze in tutta Italia. In ambito formativo, attualmente ricopre anche il ruolo di Direttore di un centro di formazione accreditato presso la Regione Piemonte.



In un ambito tecnico così specialistico, la qualifica ottenuta dalla D.ssa Palmesano, mette l’accento su quanto, al di là di una preparazione che deve essere di livello eccellente, i fattori formali facciamo parte delle “leve” di scelta di un’azienda nei confronti dei professionisti che devono occuparsi di aree aziendali sempre più strategiche e complesse.



Maggiori informazioni qui:

Web www.paolapalmesano.it

Mail info@paolapalmesano.it

Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolapalmesano/