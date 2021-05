L’estate 2021 riparte con le vacanze all’aria aperta

CLUB DEL SOLE AI NASTRI DI PARTENZA CON I SUOI 21 VILLAGGI Al via la nuova stagione di Club del Sole, leader in Italia della vacanza outdoor sul mare, tra pinete secolari e spazi sconfinati

Forlì, 6 Maggio 2021 - L’estate 2021 è ormai alle porte e sempre più italiani sognano di programmare una vacanza scegliendo con cura ed attenzione la formula che garantisca esperienze originali in sicurezza a contatto con la natura. Anche questa sarà l’estate della vacanze outdoor sul mare, dei soggiorni en plein air dove il vero lusso sarà proprio vivere una experience in assoluta privacy tutta made in Italy.



Club del Sole risponde appieno alle nuove esigenze di un turismo sicuro, eco friendly e all’insegna del relax garantiti dagli oltre 1,6 milioni di mq di spazi aperti in 7 regioni italiane e più di 8.000 tra piazzole, bungalow e “home-suite” per il massimo della riservatezza, consentendo nel contempo una pausa di evasione e libertà con innumerevoli attività all’aria aperta.



E’ la nuova tendenza del Glamping a conquistare i viaggiatori italiani in cerca di contatto con la natura e sensibili a comportamenti eco-responsabili, che anche quest’anno dominerà la scena con interesse sempre più orientato alla ricerca di sistemazioni “unconventional” e di bungalow attrezzati per non rinunciare allo stile, al comfort e alla qualità del servizio.



A conferma di questa tipologia di vacanza “Glam” la struttura in prima linea sul Lago di Garda, il Desenzano Glam Village, punta di diamante dell’offerta Club del Sole che, con le sue 112 suite e appartamenti finemente arredati vista lago, ristorante, piscina panoramica, spiaggia e pontile privato, ha inaugurato la nuova era della vacanza esperienziale ispirata alla tendenza internazionale del lusso en plein air e aprirà la stagione in soft opening il 13 Maggio.



Tutti i villaggi Club del Sole, dal Lago di Garda alle più belle località del Mar Tirreno e del Mar Adriatico, prevederanno aperture in soft opening nel mese di maggio ma un unico e simbolico taglio del nastro per tutti sarà previsto il 30 maggio per dare il via ufficiale alla nuova stagione.

Giugno sarà quindi il mese della ripartenza in cui Club del Sole aprirà le porte dei suoi villaggi: sulla costa tirrenica si può scegliere tra il mare cristallino e incontaminato dell’Argentario e le verdi colline della Maremma mentre chi preferisce le lunghe spiagge sul Mar Adriatico c’è solo l’imbarazzo della scelta, tra riviera romagnola, parco Delta del Po, costa abruzzese e, più a Nord, le spiagge del Veneto e del Friuli.



6 recenti acquisizioni hanno permesso di ampliare ulteriormente la scelta lungo la costa emiliana nel ravennate, a Porto Sant’Elpidio nelle Marche e nel cuore della Versilia a Viareggio.



Le chilometriche spiagge private con aree riservate agli amici 4 zampe, che avranno a disposizione la nuova “Dog Experience”con istruttori cinofili, attività dedicate, ecc. così come i ristoranti dove gustare piatti tipici e di cucina creativa e un comodo e personalizzato servizio di delivery dei pasti presso il proprio alloggio o direttamente sotto l’ombrellone, renderanno unico e indimenticabile il soggiorno nei villaggi Club del Sole.



L’estate 2021 riserva inoltre un ricco e rinnovato programma di intrattenimento in linea con le nuove aspettative ed esigenze del cliente che sempre più desidera sentirsi parte della grande famiglia Club del Sole. Una animazione di qualità accuratamente studiata per adulti, bambini, adolescenti e coppie con feste a tema, format televisivi, spettacoli itineranti e a tema “Divina Commedia” in occasione dell’anniversario della morte di Dante e attività per il divertimento di tutti nel rispetto delle regole di distanziamento e massima sicurezza.



I Family Camping Village offrono infatti divertenti parchi acquatici e originali attività sportive: dalla walking activity, all’Acqua relax, al Ballet work out, al Village work; e ancora le divertenti Action Painting, un’installazione di lunghe tele bianche e strumenti di pittura, Escape Game, la nuova tendenza che impegna tra enigmi, trabocchetti e combinazioni da risolvere, Aquiloni nei cieli, da costruire, decorare e librare con i professionisti del volo e Mindfulness, le pratiche meditative per la ricerca del benessere.



Ma saranno i bambini e ragazzi a non voler più tornare a casa con i nuovi Mini e Junior Club ancora più ricchi di attività quotidiane: tra favole, colori, musica, pic-nic, sfide sui social, karaoke, esibizioni, caccia al tesoro e divertimenti serali…. tutto a portata di App, dedicata alla prenotazione delle attività preferite, programmate affinchè tutti possano prenderne parte.



Anche la voce “sempre connessi” diventa essenziale con la conferma dello Smart Working Village per conciliare lavoro e vacanza in famiglia, la formula Easy Pay per finanziare la vacanza con comodi pagamenti rateizzati andando incontro alle esigenze del momento, l’accettazione del Bonus Vacanza in tutte le strutture e, novità 2021, il pagamento elettronico con tecnologia avanzata tramite braccialetto per facilitare gli acquisti e le spese in molti Camping Village Club del Sole.



Una maggiore sicurezza è fornita dalla flessibilità sulle date e la nuova politica di cancellazione offerta dalle strutture Club del Sole, utili a stimolare le prenotazioni tutelando al massimo il viaggiatore.



I presupposti per un’estate italiana con il segno + ci sono tutti – dichiara Francesco Giondi, Amministratore Delegato di Club del Sole – il segreto è seguire l’evoluzione del mercato e stare al passo coi tempi, soprattutto sul fronte digitale, e Club del Sole è riuscito ad innovarsi e crescere. Abbiamo a disposizione ampi spazi all’aperto, in gran parte affacciati sulle più belle spiagge italiane, e siamo pronti ad affrontare una nuova estate, forti di un network di professionisti competenti. Come la scorsa estate, che ha superato le aspettative nonostante le aperture ridotte – conclude Giondi – puntiamo, anche grazie alle nuove acquisizioni, ad incrementare le presenze nei Family Camping Village Club del Sole con l’obiettivo di raggiungere a fine 2021 i 3 milioni annuali.



DESENZANO GLAM VILLAGE – soft opening 13.05.2021

Tariffa Super Flex con cancellazione gratuita fino a 3 giorni prima dell’arrivo

Home-suite superior con veranda

incluso parcheggio, wi-fi, aria condizionata e ingressi in piscina

2 adulti + 2 bambini

5 notti con quote da € 315