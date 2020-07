L’estate degli italiani? 1 su 2 investe sulla cura della propria casa

ProntoTrends, l’Osservatorio di ProntoPro sul mercato dei servizi, evidenzia la crescita di investimenti per la cura degli spazi interni ed esterni della propria abitazione. I servizi più richiesti sono orientati al comfort abitativo: installazione di aria condizionata, ma anche di piscine (+12% rispetto al 2019). Sempre importanti i servizi dedicati al benessere della persona, scelti da 1 italiano su 3, ma in calo del 20% rispetto alla scorsa estate.

L’estate 2020 non sarà ricordata come un’estate in quarantena, ma sicuramente come un’estate più casalinga. Messe a dura prova durante l’isolamento forzato, le abitazioni necessitano di maggiore cura e maggiori interventi da parte dei professionisti del settore, gli italiani stanno orientando i propri investimenti sui servizi in grado di renderle ambienti idonei ad ospitarli nei mesi più caldi dell’anno, in vista di una tendenza in crescita: vacanze più brevi e a pochi chilometri da casa.

ProntoTrends, l’Osservatorio di ProntoPro sul mercato dei servizi, evidenzia infatti come un italiano su due sia più propenso ad investire per l’estate 2020 nella cura della propria abitazione, un dato in crescita rispetto al 2019, quando il 55% dei consumatori si concentrava invece su servizi legati a benessere e tempo libero.



La classifica dei servizi più richiesti per l’estate 2020

La Top 5 dei servizi più richiesti vede la cura della casa come maggiore priorità per questa estate, con ben tre servizi appartenenti a questa categoria in classifica: aria condizionata, installazione di tende da sole e installazione zanzariere. La presenza degli psicologi sul secondo gradino del podio, in salita rispetto al quarto e quinto posto del 2019 e 2018, riflette come molti italiani sentano la necessità di ricevere supporto specialistico a seguito del periodo difficile di questi ultimi mesi. Rispetto alle estati degli anni scorsi si delinea un importante cambiamento di rotta nelle preferenze degli italiani, precedentemente indirizzati a professionisti legati al benessere e alla formazione della persona come personal trainer o insegnanti di lingua inglese.



Cura della casa: l’aria condizionata il comfort più desiderato

Installatori di zanzariere e aria condizionata, ma anche imbianchini e professionisti impiegati nello sgombero di cantine e soffitte sono le professioni più richieste in estate per quanto riguarda la cura della casa. L’aria condizionata si conferma nel 2020 il servizio più richiesto a livello nazionale, con il 47% delle preferenze: in regioni come Liguria, Lombardia, Piemonte e Sardegna più di 1 italiano su 2 prevede di installare o sostituire il proprio impianto in questi mesi dell’anno. Basilicata e Molise sono invece due territori in cui è maggiore la domanda di imbianchini, secondi in classifica a livello nazionale con il 32% di richieste.



Servizi per l’Outdoor: è boom di richieste per installazione piscine

L’installazione di piscine e tende da sole, ma anche di pannelli solari, a cui si aggiunge la cura del giardino, sono i servizi più richiesti in estate dagli italiani per la gestione degli spazi all’aperto della propria abitazione. Il 2020 vede crescere la domanda di installazione piscine, in aumento di 11 punti percentuali rispetto al 2019, con un picco di richieste in Puglia. I molisani conquistando il primato a livello nazionale per l’installazione di pannelli solari con il 37% delle richieste, seguiti dal 31% in Valle d’Aosta e 27% in Sardegna.



Benessere e tempo libero: mens sana in corpore sano

Psicologi, personal trainer e insegnanti di lingua inglese confermano il loro predominio nella classifica dei professionisti più richiesti per la categoria benessere e tempo Libero. L’estate 2020 vede primeggiare con un 38% di preferenze la domanda di supporto psicologico. In grandissimo aumento un servizio che si è inserito proprio nel 2020 in questa Top 4: riparazione console videogiochi. L’isolamento casalingo per combattere la diffusione del Coronavirus ha riportato in auge un passatempo dimenticato a causa dei molti impegni degli italiani nel periodo pre-emergenza: il picco di richieste per riparazione console videogiochi arriva da Lazio e Umbria (16%).



ProntoTrends: l’Osservatorio sull’evoluzione e le tendenze nel mercato dei servizi

L'Osservatorio sul Mercato dei Servizi in Estate è la seconda tematica che ProntoPro affronta all’interno del nuovo progetto ProntoTrends: uno strumento per la stampa, ma anche per clienti e professionisti che utilizzano il portale, in cui vengono raccolte informazioni sulle tendenze del settore dei servizi professionali. Mette in evidenza i cambiamenti della domanda nel corso dell'anno e le differenze a livello geografico e viene aggiornato ogni mese con un nuovo focus su un tema specifico.