L'evento E3 2019, con molte aspettative per nuovi giochi e console a Los Angeles

L'E3 2019 si terrà dall'11 giugno al 13 giugno, sarà uno spartiacque per il futuro dei videogiochi dei prossimi anni, infatti sono molto attese le presentazioni della nuove console Microsoft, leader del settore insieme a Sony.

Quest'anno l'E3 di Los Angeles è molto atteso sia dagli addetti ai lavori, sia ai videogiocatori. Non solo ci sono delle anticipazioni sulle nuove console next-gen, ma anche titoli molto attesi come Cyberpunk 2077 e God of War 2, con quest'ultimo che potrebbe andare direttamente su PlayStation 5.



La conferenza della Microsoft è sicuramente quella più attesa, visto che Sony ha anticipato che non svelerà la PS5 all'E3 2019, con la presentazione prevista per inizio 2020. Mentre invece la Xbox next-gen potrebbe essere svelata durante l'evento a Los Angeles, come anticipato dalla stessa Microsoft, che ha indetto una conferenza, dove presumibilmente saranno svelate le specifiche tecniche della nuova Xbox Scarlett, questo il nome in codice, oltre ad altri progetti sempre legati al mondo dei videogiochi.



Un'altra azienda molto importante che sarà presente all'E3 2019 è Electronic Arts, che guida le vendite con suoi prodotti sia su PS4 che su PC, come FIFA 2019 ed il nuovo Apex Legends. Attesa la presentazione di FIFA 2020, oltre che di Battlefield V e degli aggiornamenti ad Apex Legends, uno dei giochi più popolari del momento.



L'E3 rimane comunque un must per chi è appassionato di videogiochi, con la presenza di figure chiave del settore, oltre che a giornalisti da tutto il mondo.