L’evoluzione del consumatore e la Sharing Economy

L’evoluzione del consumatore negli ultimi vent’anni è stato uno dei fattori determinanti della nascita della Sharing Economy. Vediamo chi è il prosumer.

Credo che l’evoluzione del consumatore sia uno degli argomenti più discussi negli ultimi anni. Per indicare la nuova forma di consumatore viene usata la parola prosumer e sovente in maniera inappropriata.

Ovunque si parla dell’evoluzione del consumatore, dalle convention ai webinar, dai giornali ai video su youtube. Spesso sembra essere la leva di discussione di finti guru del marketing pronti a venderti fantomatiche soluzioni ai tuoi problemi.

Il motivo di tanta confusione, secondo me, è perchè non c’è una linea netta di demarcazione fra il consumatore classico e quello moderno. Potremmo dire che entrambi i modelli coesistono e si influenzano e vicenda. Quel che è certo, però, è che un cambiamento c’è stato ed è stato determinante per l’evoluzione di un altro settore: la Sharing Economy.







Chi è il prosumer?

Il termine è stato coniato nel 1980 dal futurologo Alvin Toffler nel suo libro The Third Wave dove predisse che i ruoli di produttore e consumatore si sarebbero fusi dando forma a un nuovo tipo di soggetto: il prosumer.



Secondo la sua tesi ci si sarebbe trovati in una condizione di saturazione del mercato dei prodotti di massa standardizzati. L’alternativa al bene standarizzato è quello personalizzato. Per ovviare al problema, quindi, le aziende si sarebbero adoperate per raggiungere una produzione massiccia di beni personalizzati interagendo col consumatore e coinvolgendolo nel processo produttivo decisionale. Utilizzando, quindi, un processo sartoriale ma applicato su larga scala.





Nuove tecnologie

L’avvento di internet e di strumenti come i motori di ricerca, i blog e i social network hanno facilitato l’interazione fra consumatore e produttore.

In passato la comunicazione avveniva solo tramite i mass media ed era mono-direzionale, dal produttore al consumatore. Il consumatore era solo il risultato di una campagna di marketing. L’avvento di internet ha permesso,invece, la creazione di rapporti interattivi fra produttore e consumatore e tra consumatore e consumatore.







La fine dell’asimmetria informativa

Da un lato, quindi, il produttore ha la possibilità di interagire col consumatore e costruire con lui un rapporto privilegiato tramite internet. Dall’altro, il consumatore ha la possibilità di informarsi interagendo con altri consumatori o raccogliendo informazioni sui vari motori di ricerca.



A oggi, un consumatore può disporre di una mole di informazioni senza precedenti nella storia dell’uomo. Si tratta di una fattore che ha determinato il crollo del paradigma dell’asimmetria informativa.



L’asimmetria informativa è una condizione in cui un’informazione non è condivisa integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico: dunque una parte degli agenti interessati dispone di maggiori informazioni rispetto al resto dei partecipanti e può trarre un vantaggio da questa configurazione.



Per anni i produttori e i fornitori hanno goduto di un vantaggio informativo nei confronti del consumatore. In passato, ad esempio, per conoscere il prezzo di un biglietto di un aereo era necessario visitare tutte le agenzie di viaggio della propria città. Oggi è sufficiente un PC o uno smartphone per conoscere l’intero panorama dei biglietti aerei disponibili sul mercato.









Ci troviamo,quindi, difronte a un consumatore che è:



-più tecnologico e più informato rispetto che nel passato,

-svolge un ruolo proattivo

-è abituato a interagire con utenti, anche sconosciuti, ma con cui condivide la medesima comunità.







Sharing Economy e prosumer

Quando parliamo di Sharing Economy,infatti, non possiamo fare a meno di parlare di community e di utenti. Senza gli utenti che decidono di condividere un bene sottoutilizzato non esisterebbe alcuna economia condivisa.



Alcune caratteristiche tipiche del prosumer le ritroviamo nei modelli di Sharing Economy.



che l’evoluzione del consumatore e la Sharing Economy sono strettamente collegati.