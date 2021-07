L’impegno di Massimo Rizza nell’ODCEC della città di Milano

Laureato in Scienze Economiche, Massimo Rizza ha ricoperto nel corso della sua carriera incarichi di crescente responsabilità, con importanti esperienze presso la Cassa Nazionale dei Ragionieri e l’ODCEC di Milano

Laureato in Scienze Economiche e co-fondatore dello Studio avviato insieme al fratello, Massimo Rizza prosegue la propria carriera professionale sia presso la Cassa Nazionale dei Ragionieri in qualità di delegato sia presso l'ODCEC di Milano.



Formazione e carriera professionale di Massimo Rizza



Dopo aver conseguito il diploma in ragioneria, Massimo Rizza - commercialista, revisore legale e conciliatore societario - ottiene l'abilitazione alla professione e negli anni '80 avvia insieme al fratello l'attività dello Studio Rizza che attualmente riunisce diversi avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro. Qualche anno più tardi intraprende un nuovo percorso di studi iscrivendosi alla facoltà di Scienze Economiche e conseguendo nel 2004 la laurea breve presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Milano. Nel 2009, contemporaneamente alla propria attività, Massimo Rizza esordisce nella Cassa Nazionale dei Ragionieri per la Regione Lombardia in qualità di delegato di Milano, incarico che ricoprirà per cinque anni: tale esperienza lo condurrà in poco tempo ai vertici dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano (ODCEC).



Massimo Rizza: l'esperienza professionale nell'ODCEC di Milano



Il 2012 segna l'esordio di Massimo Rizza nella Fondazione dell'Ordine dei Commercialisti in veste di Consigliere: la sua esperienza nell'ODCEC di Milano prosegue dapprima come membro del Consiglio dell'Ordine e successivamente, per un breve periodo, in qualità di Segretario occupandosi di commissioni di studio quali bilancio integrato e sociale, compliance e modelli organizzativi, finanziamenti e bandi, semplificazione, startup e principi contabili. Durante la collaborazione con l'ODCEC di Milano, Massimo Rizza ha presieduto nel 2018 la commissione dedicata all'analisi e alla classificazione dei Bilanci 2017 delle aziende non quotate con fatturati sotto i 100 milioni (Oscar del Bilancio, promosso da FERPI). Inoltre, grazie all'impegno dimostrato, l'allora Collegio dei Ragionieri di Milano e Lodi gli ha conferito una medaglia al merito.