L'inspiegabile e assurda lievitazione dei contenitori di molti farmaci iniettivi

Un aumento che favorisce un consumo irresponsabile e difficilmente spiegabile di plastica Codacons chiede spiegazione al ministero della salute

Cronaca Nazionale: fa notizia l'inspiegabile ed assurda lievitazione di molti contenitori di farmaci iniettivi occorsa durante il mese di agosto (tra quelli segnalati, il Plasil, ma anche il Buscopan, EN fiale e molti altri) segnalata da alcuni medici e pazienti al Codacons.



L'incremento infatti non pare aver comportato un aumento del numero di fiale contenute nella confezione (che come si vede dall'immagine che raffigura la confezione del farmaco Plasil sono rimaste 5) ma ha invece di contraltare comportato l'incremento dei rifiuti in plastica e carta prodotti, ma non solo; l'incremento delle dimensioni comporta anche la necessità di maggior spazio per lo stoccaggio dei prodotti, sia negli armadi che nei mezzi di trasporto, con ripercussioni quindi su tutta la filiale.



"Per questo motivo il Codacons vorrebbe capire quali siano le ragioni che comportano questo incremento delle confezioni, che appare difficilmente spiegabile in un'ottica che dovrebbe essere particolarmente attenta all'incremento dei rifiuti, soprattutto in plastica - spiega il Presidente Nazionale dell'Associazione, Marco Donzelli - chiederemo al Ministero della Salute delle spiegazioni in merito che appaiano quanto mai opportune in un'ottica pro consumer ed ambientalista".