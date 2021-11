L’Istituto Superiore per il Made in Italy conferma il primato nella classifica Eduscopio 2021

Primi per coerenza fra percorso di studi e occupazione trovata

Anche quest’anno, l'Istituto Superiore per il Made in Italy guida la classifica Eduscopio 2021 pubblicata nei giorni scorsi dalla Fondazione Agnelli che riconferma il primo posto tra tutte le scuole del Veneto, per l'indice di "coerenza tra studi fatti e lavoro trovato" totalizzando l’83,3%.

Il dato si inserisce nel panorama regionale prendendo in considerazione i diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito. Un’ottima posizione per l’Istituto di Noventa Padovana, in crescita rispetto al 71,4% dell’anno scorso e che assume ancora più valore considerando il trend generale registrato da Eduscopio che testimonia un’inflessione dovuta all’effetto pandemia.

“La riconferma del nostro Istituto in testa alla classifica Eduscopio 2021 - dichiara il Prof. Emanuele Apostolidis, coordinatore didattico dell’Istituto Superiore per il Made in Italy - prova che la nostra proposta formativa è in linea con le esigenze di mercato e questo ci stimola a lavorare per proporre nuove attività ai nostri allievi con l’obiettivo di affinare la preparazione al mondo del lavoro, aspetto fondamentale della nostra didattica..”

L’indagine di Fondazione Agnelli, i cui risultati sono ogni anno molto attesi, mette in fila le migliori scuole superiori d’Italia secondo due parametri: quelle che meglio preparano agli studi universitari e quelle che offrono maggiori accessi al mondo del lavoro dopo il diploma. Per aiutare gli studenti di terza media nella scelta del loro futuro, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli ha analizzato i dati di 1.267.000 diplomati italiani di 7.500 scuole in tre successivi anni scolastici (2015-16, 2016-17, 2017-18). Nell’analisi delle scuole che preparano meglio al mondo del lavoro è stata considerata la percentuale dei diplomati “occupati” (che hanno lavorato per più di sei mesi in due anni dal diploma) in rapporto ai diplomati che non si sono immatricolati all’università e la coerenza tra studi fatti e il lavoro svolto.

L'Istituto Superiore per il Made in Italy di Noventa Padovana propone infatti un percorso quinquennale paritario che coniuga un’accurata preparazione professionale e una solida crescita culturale e si connota per le discipline connesse alle esigenze della ristorazione, del management e dell’hospitality. Una scuola innovativa che, proprio per concentrarsi al meglio su ognuno dei suoi iscritti, predilige il numero chiuso e agevola i percorsi di alternanza scuola-lavoro. L'insegnamento comprende lezioni teoriche in aula, attività di laboratorio, uscite didattiche, stage lavorativi in strutture qualificate in Italia e all'estero, grazie alle quali gli studenti riescono a maturare una consolidata esperienza sul campo. Anche la collaborazione continua con professionisti affermati nei vari settori di studio che, attraverso incontri specifici, trasmettono agli studenti nuove competenze ed abilità, aiuta ad avvicinare gli allievi al mondo del lavoro, restituendo loro maggior concretezza a livello professionale.

All’ormai consolidato indirizzo di studi per conseguire il “Diploma di Maturità Quinquennale di Tecnico dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera”, l’anno prossimo ci sarà una bella novità in quanto si affiancherà il nuovo percorso di studi che porterà al conseguimento del “Diploma di Maturità Quinquennale in Amministrazione Finanza e Marketing con specializzazione in Digital Marketing” che, oltre ad ampliare l’offerta formativa conquista il primato della regione con questo tipo di percorso scolastico.

Winter Camp. In questo periodo è possibile entrare in contatto con il polo didattico partecipando ai ministage gratuiti per studenti delle medie: DIGITAL WINTER CAMP rivolto ai ragazzi che desiderano avvicinarsi al mondo del digitale e FOOD WINTER CAMP rivolto ai ragazzi che desiderano avvicinarsi al mondo dell’enogastronomia. L’iniziativa prevede attività di laboratorio in cui imparare, divertendosi, su diverse tematiche legate al mondo digitale e all’enogastronomia, guidati da esperti del settore. Appuntamento sabato 20 e 27 novembre e sabato 4 dicembre, dalle 10.00 alle 12.00.





