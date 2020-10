L’Italia sconvolta dalla morte di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria

Dalla Calabria in lutto ci raggiunge la triste notizia della improvvisa scomparsa della governatrice di Calabria che si è spenta nella notte all’età di 51 anni in seguito alle conseguenze di una tremenda malattia

Una donna energica e determinata, che da pochi mesi era alla guida della “sua” Calabria, una terra che non ha mai dimenticato durante l’impegno politico, come pochi aveva saputo mettere generosità, intelligenza, cultura e aveva affrontato senza esitare sfide difficili in Parlamento, al Governo, in Forza Italia, fino all’ultima bella battaglia che l’aveva portata alla Presidenza della sua Regione, la Calabria che lei amava appassionatamente.

Una donna molto forte, molto combattiva. "E' stata una leonessa anche contro la sua malattia", la Santelli aveva infatti un tumore.



La notizia ha lasciato esterrefatti l'intera regione, il mondo politico calabrese e quello nazionale, e tutti coloro che l’hanno amata e stimata. Nulla faceva presagire che le condizioni di salute della presidente fossero compromesse o peggiorate a tal punto, infatti aveva tenuto a presenziare a diversi appuntamenti fino a tarda serata.



Addio Jole Santelli donna tenace, coraggiosa e leale, buon viaggio