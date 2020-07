L’Italia si scopre... nudismo in oltre 40 spiagge italiane, con un curioso risvolto hot!

Voglia di vacanze. Un curioso sondaggio condotto da JOYclub su 10.000 uomini e donne, rivela l’amore per il nudismo e quel desiderio nascosto per il sesso open air... e le loro posizioni preferite!

Voglia di vacanze. Finalmente dopo mesi chiusi in casa abbiamo voglia di stare all'aperto e anche il naturismo e il nudismo potrebbero essere delle ottime idee per vivere in modo nuovo la libertà riconquistata. Scopriamo come.



Il nudismo spesso viene abbinato al naturismo un modo per vivere a contatto con la natura e in Italia è piuttosto diffuso, grazie anche a luoghi specifici in cui gli amanti del naturismo possono, in tutta tranquillità, liberarsi dai propri vestiti e vivere la natura circostante al 100%. I nostri cugini francesi sono da sempre molto avanti in questa area e non sorprende che la spiaggia per nudisti più visitata al mondo sia il Village Naturiste a Cap d’Adge, nel sud della Francia, che attira oltre 1,5 milioni di visitatori. L’interesse della comunità erotica per questo tipo di luoghi è in costante aumento: il 47,1% degli uomini e il 25,3% delle donne intervistati da JOYclub ha in programma di provare questa esperienza sulla costa del Mediterraneo francese nei prossimi anni.



Davvero quindi il nudismo sta conquistando le coste europee e oggi anche con un risvolto particolare: il desiderio di fare sesso in spiaggia. Qual è la ragione di questa svolta piccante? Secondo un sondaggio condotto dalla community online JOYclub, la piattaforma europea dedicata alla sessualità libera e consapevole, circa 10.000 uomini e donne si sono pronunciati riguardo a questa pratica, rivelando risultati molto curiosi.



Circa un terzo dei membri di JOYclub intervistati ha ammesso di praticare il nudismo e l'85,7% degli uomini e il 76,1% delle donne ha dichiarato di desiderare di fare sesso sulla spiaggia durante una vacanza per nudisti. Ma non si tratta del sesso nascosto dietro le dune: vedere ed essere visti alzerebbe l’eros per il 51,1% dei nudisti in questione, sia per le donne che per gli uomini.



Italia. Oltre 500.000 amanti del nudismo (e naturismo) per oltre 40 spiagge pronti ad accoglierli

Senza arrivare ad abitudini troppo hot, in Italia sarebbero 500.000 gli amanti del nudismo secondo una stima recente. Purtroppo non esiste una legge che regolamenti e garantisca la pratica del naturismo nei luoghi pubblici benché siano oramai passati oltre 20 anni dalla presentazione del primo progetto di legge sull’argomento. Ad oggi, le spiagge ufficialmente riconosciute “nudiste” dalle amministrazioni sono solo una decina, ma in ogni regione ci sono angoli suggestivi e intimi dove è possibile praticare il nudismo grazie a porzioni di bagnasciuga dedicate da sempre a questa pratica.



Scopriamone alcune. In Liguria ci sono quelle di Chiavari e Tellaro, oltre a quella di Guvano, all’interno del Parco delle Cinque Terre. A Trieste si va nelle storiche spiagge naturiste Aurisina e costa dei Barbari. In Toscana troviamo Il Nido dell’Aquila, all’interno del Parco Naturale di Rimigliano, a San Vincenzo in provincia di Livorno, poi Punta del Miglio e la spiaggia di Punta Combara, infine la spiaggia di Acquarilli sull’Isola d’Elba.

Proseguiamo nel Lazio fino alla spiaggia di Capocotta, lido di Ostia, che è stata la prima spiaggia ad essere riconosciuta come naturista a livello nazionale, insieme a quella di Focene e dell’Arenauta. Le Marche sono una buona meta per chi desidera godersi la spiaggia in (nuda) bellezza, perché naturismo è tollerato in molte insenature: a sud la spiaggia del Porto d’Ascoli, quella di Marina di Altidona, risalendo verso Ancona la spiaggia di Mondolfo, quella di Fano e quella di Portonovo, la spiaggia di Sirolo, e ancora più a nord quella di Fiorenzuola di Focara ed infine quella di Gabicce Mare, spiaggia naturista che si trova sotto al monte Gabicce.

In Abruzzo la sola spiaggia autorizzata è quella di Le Morge a Torino di Sangro, Chieti. Capri e il Cilento sono le bellezze naturiste della regione Campania con la zona libera in fondo alla via Krupp a Capri e la spiaggia del Troncone, a Marina di Camerota in Cilento. Se optate per le isole, in Sicilia c’è la spiaggia autorizzata di Bulala a Gela e Torre Salsa, situata all’interno dell’Oasi WWF in provincia di Agrigento, è un vero paradiso per nudisti per la bellezza del paesaggio, così come l’Isola dei Conigli e Cala Guitgia a Lampedusa e Foce del Belice, nei pressi di Selinunte.

In Sardegna, nelle splendide dune di Piscinas e sulla spiaggia di Porto Ferro il naturismo è ufficialmente concesso dalle amministrazioni locali.



Pensando al lato più sexy del nudismo, il sondaggio di JOYclub rivela anche quali sono le posizioni preferite di nudisti e non per fare sesso open-air: “l’amazzone” e “il missionario” occupano i secondi posti, mentre in testa a questa piccante classifica troviamo il “doggy-style”. Come dire, classico ma vincente.



”Chi vive la nostra community ha solitamente un ottimo rapporto con il proprio corpo e la propria sessualità, o lo riscopre grazie alle relazioni che si instaurano fra gli utenti. I risultati di questo sondaggio ci confermano che la nostra visione di promuovere una sessualità libera e serena anche nelle sue forme meno “canoniche” trova spazio e adesione fra i desideri dei nostri JOYmembers” afferma Manuel Binternagel, portavoce di JOYclub.



---

Chi è JOYclub:

JOYclub è una community con oltre 3 milioni di membri rivolta a tutti coloro che vogliono sperimentare la propria sessualità in modo consapevole e aperto. La loro missione: rafforzare la fiducia in se stessi e unire le persone che vogliono vivere esperienze sessuali nuove e piacevoli. www.joyclub.com