La Wedding Planner romana Roberta Torresan si aggiudica il prestigioso riconoscimento agli ELLE International Bridal Awards 2021

E' proprio l'anno dell'Italia.



Dopo i tanti successi in campo sportivo e artistico, dalla nazionale di calcio agli Europei, fino agli ori olimpico e all'Eurovision dei Maneskin, un'altra italiana si aggiudica un prestigioso e ambitissimo riconoscimento internazionale.





Roberta Torresan, wedding planner e designer romana, ha infatti vinto il premio "Best Wedding Planner" nel corso della cerimonia di premiazione degli ELLE International Bridal Awards, in collaborazione con Barcelona Bridal Fashion Week





Roberta Torresan è ormai un nome molto apprezzato nel panorama del wedding in Italia e all'estero, una vera ambasciatrice del destination wedding e un importante punto di riferimento per i più esigenti sposi internazionali che scelgono l'Italia per festeggiare il loro matrimonio.





Il premio è giunto al termine di una selezione curata da una giuria internazionale composta dalle redazioni di ELLE Italia, Germania, Spagna, Turchia, Giappone e Honk Kong.





Roberta Torresan lavora in tutta Italia, da Roma alla Costiera Amalfitana, fino a Portofino e alla Toscana, per citare alcune delle destinazioni preferite dai suoi Sposi.



L'eleganza dei suoi matrimoni e la Professionalità del suo metodo di lavoro rappresentano un mix tra l'Italian Style e gli standard di qualità ricercati dai clienti internazionali sempre alla ricerca del meglio.