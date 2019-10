L’Obesity day e la giornata nazionale “Lo sport che vogliamo: risorsa per le comunità” a San Benedetto

In occasione della festa del patrono

In occasione della festa del patrono e della camminata culturale “Salute in cammino”, San Benedetto del Tronto ha ospitato due iniziative di carattere nazionale.



Grazie alla collaborazione con la sezione marchigiana dell’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica e del servizio di dietetica e di nutrizione clinica dell’Area vasta 5 dell’Asur Marche, infatti, si è svolta una tappa dell’Obesity day, ossia una campagna nazionale di sensibilizzazione per la prevenzione dell’obesità e del sovrappeso.



Interessanti i temi proposti dalle operatrici dell’Asur riguardo ai temi della corretta alimentazione e della pratica regolare di attività fisica.







L’altro abbinamento è stato con la “Lo sport che vogliamo: risorsa per le comunità”. Si è trattato di una giornata dedicata allo sport accessibile a tutti, quale strumento di benessere, inclusione, riscatto sociale e per un ruolo attivo e riconosciuto dello sport nelle politiche di sviluppo del territorio. L’iniziativa ha avuto il patrocinio dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) e dell’Ufficio nazionale per la pastorale del Tempo Libero, turismo e sport della CEI.







Grazie a tale abbinamento è stato possibile effettuare l’iniziativa “Salute in cammino” ossia praticare attività fisica conoscendo meglio il proprio territorio, in particolare la Torre dei Gualtieri, l’Abazia di San Benedetto Martire ed il Museo del mare di Palazzo Piacentini con la guida turistica Valeria Nicu.







In collaborazione con Qualis Lab a tutti i partecipanti è stato consegnato anche un check up gratuito relativo alla prevenzione tiroidea.



“Salute in cammino” rientra nel progetto regionale “Sport senza età” ed è stato organizzata nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età” dall’U.S. Acli Marche col sostegno dell’Asur Marche, della Susan G. Komen Onlus e di Coop Alleanza 3.0 e la collaborazione del Comitato di quartiere paese alto e dell’Associazione amici del paese alto.