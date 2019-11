L'Olivo della nostra Salute

Tutti i benefici dell’olivo, o meglio degli infusi delle foglie di “oro verde”. Se ne parlerà il 9 novembre 2019 a Firenze presso la sede dell’associazione culturale Happy Garden (via del Romito 14/16 R) in occasione di un incontro con Monica Lombardi, divulgatrice e silver ambassador Evergreenlife, e la sua collaboratrice Amalia Crispo, organizzato per informare e far conoscere un prodotto tutto naturale per la salute.

Tutti i benefici dell’olivo, o meglio degli infusi delle foglie di “oro verde”. Se ne parlerà il 9 novembre 2019 a Firenze presso la sede dell’associazione culturale Happy Garden (via del Romito 14/16 R) in occasione di un incontro con Monica Lombardi, divulgatrice e silver ambassador Evergreenlife, e la sua collaboratrice Amalia Crispo, organizzato per informare e far conoscere un prodotto tutto naturale per la salute.



L’incontro avrà inizio alle 11 per concludersi alle 17. Per chi lo desidera, sarà possibile trattenersi al pranzo, che vede nel menu piatti tipici della cucina toscana esaltati dall’utilizzo dell’olio di oliva: bruschetta con fagioli e cavolo nero, pappa al pomodoro, arista e patate arrosto, castagnaccio.



Per anni professionista nel mondo dell’estetica, nel 2014 Monica conosce Olife, il prodotto principe dell’azienda friulana, e dopo esserne diventata una regolare consumatrice ha scelto di promuoverlo in prima persona e di farlo conoscere in tutta Italia in modo professionale.



Pur non soffrendo di alcuna patologia particolare, Monica era afflitta da uno stress ossidativo che le causava diversi disturbi: stanchezza cronica, insonnia, ansia e crisi vertiginose ricorrenti. “Ho cominciato a bere ogni giorno Olife su consiglio di un conoscente - racconta - e mi sono sentita in breve tempo più forte ed energica, andando a risolvere dopo qualche mese tutti i disturbi”.



Olife è un infuso di foglie d’olivo e fiori di calendula, scoperto e brevettato da Livio Pesle, fondatore e presidente di Evergreenlife. “Questo infuso - spiega Monica - è un adattogeno normalizzatore in grado di riportare in equilibrio l’organismo”.



Ne sapremo di più durante l’incontro fiorentino del 9 novembre.



Ingresso riservato ai soci di Happy Garden. Il tesseramento è incluso nel rimborso di 10,00 euro del pranzo.



Info: Amalia Crispo 3467223698 - Cinzia 3392000891