L'U.S. Acli aderisce alla Giornata internazionale dei musei

Una camminata sulle orme di Sant'Emidio

ASCOLI – Domenica 19 maggio è in programma “Sulle orme di Sant’Emidio” con partenza da Piazza Arringo alle ore 10.

Si tratta di una manifestazione organizzata dal comitato provinciale dell’Unione Sportiva Acli in collaborazione con Associazione Hozho, Regione Marche, Fondazione nazionale delle comunicazioni, Comune di Ascoli Piceno, Chiesa valdese fondi 8 per mille e Coop Alleanza 3.0 all’interno del progetto “Camminata dei musei” ed in occasione della Giornata internazionale dei musei organizzata dall’Icom.

Il programma dell’iniziativa consiste in una camminata culturale tra le vie del centro storico ed a seguire la visita guidata gratuita a Emygdium Museum ed al tempietto di Sant’Emidio alle grotte. Non mancherà poi la possibilità di avvicinarsi ad altri luoghi legati al patrono della città come la cattedrale e come il tempietto di Sant’Emidio Rosso.

La partecipazione ai vari eventi del progetto “Camminata dei musei” è gratuita. Per informazioni si può contattare il numero 3495711408 oppure si può visitare il sito www.cooperativemarche.it