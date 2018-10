L'U.S. Acli Marche tra burraco ed autodifesa

Tanti appuntamenti nella vallata del Tronto

Proseguono le iniziative dell’U.S. Acli Marche nel territorio della vallata del Tronto. Lunedì 15 ottobre sono in programma diversi appuntamenti organizzati nell’ambito di iniziative e progetti in cui sono coinvolte associazioni sportive dilettantistiche e circoli affiliati.

Ad Ascoli Piceno, presso il Centro socio culturale Tofare in via Oristano 1 consueto torneo di burraco del lunedì con inizio alle ore 21 (informazioni e prenotazioni al numer 3389398632).

Sempre ad Ascoli, alle 19, presso i locali della Palestra Yuki Club quinta lezione del corso gratuito di autodifesa per donne che andrà avanti fino a fine ottobre ogni lunedì e ogni giovedì (dalle 20,15 alle 21,15). Per informazioni e per le iscrizioni si può contattare l’istruttore Emanuele Conti (3288777737).

A Stella di Monsampolo, presso i locali della Polisportiva Spazio Stelle in Piazza Bachelet 5, si svolgeranno invece due iniziative.

Alle 9 prosegue il Corso di yoga olistico organizzato nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età” (ancora aperte le iscrizioni, informazioni e prenotazioni al numero 3358119319).

Alle ore 21, invece, sempre nell’ambito del progetto “Sport senza età” si svolgerà un torneo promozionale di burraco all’interno dell’iniziativa nazionale “3m project – Metti in moto la mente” con la collaborazione della Polisportiva Spazio Stelle. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni (gratuite) si può contattare la responsabile Stefania Ciotti (tel. 3920427222).