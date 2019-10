L' unica Cucina Toscana in formula Tapas a Loano

Innovare per continuare a diffondere la cucina tradizionale toscana

Continua la ricerca innovativa nel mondo della ristorazione dello Chef Luca Colombo; Titolare del famoso Ristorante di Cucina Toscana a Loano, I' Toscanaccio.

Pur rimanendo sempre legato alle ricette tradizionali, quelle della memoria del gusto, lo Chef propone un altro modo di ritrovarsi a tavola. A partire da Mercoledì della prossima settimana, il 23 Ottobre 2019, I' Toscanaccio sarà il luogo ideale per assaporare i piatti del menù con la formula TAPAS a partire da 2,5 Euro.

In passato Loano e dintorni hanno sempre premiato le iniziative dello Chef.

Da anni I' Toscanaccio è sinonimo di ottima cucina di tradizione e rispettosa innovazione; insomma non un ristorante qualunque.