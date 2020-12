L’unicità di Asiago DOP accende il Natale

Nuova campagna di comunicazione multicanale del Consorzio Tutela Formaggio Asiago fino al 10 gennaio 2021

Asiago DOP torna in comunicazione avviando, per la prima volta, un’articolata campagna multicanale di valorizzazione e promozione on e off line su tv, radio, stampa, web e mobile per raccontare i valori della sua storia e la sua autentica unicità.



Il formaggio Asiago DOP si produce oggi come mille anni fa, impiegando tre soli ingredienti: latte, sale e caglio lavorati con tecniche antiche tramandate di casaro in casaro seguendo una lavorazione naturale che non impiega conservanti o additivi. La sua storia è strettamente legata alla zona di produzione, che va dai monti dell’Altopiano di Asiago - 7 Comuni e del Trentino alle zone collinari e della pedemontana veneta coprendo le province di Vicenza e Trento e una parte di quelle di Treviso e Padova. Un territorio che, con la sua biodiversità naturale, il clima, la vegetazione, i foraggi impiegati nell’alimentazione delle bovine, rende così unico e inimitabile il gusto di Asiago DOP.



Proprio la naturalità di Asiago DOP chiama il consumatore a una scelta di qualità, trasmettendo i valori della tipicità, espressione di identità e ideali profondi. Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago sceglie le festività natalizie per raccontare questa unicità, quel “sapore della nostra anima”, claim dello spot girato sull’Altopiano di Asiago, che è modello di sostenibilità e di biodiversità, prezioso alleato della salute e del benessere. TV, radio, stampa, web e mobile saranno, fino al 10 gennaio 2021, i protagonisti del piano di comunicazione omnicanale che raggiugerà oltre 65 milioni di contatti. A partire dal 13 dicembre, la campagna TV di Asiago DOP entra nelle case dei consumatori con una programmazione in tutte le reti Mediaset, nei principali appuntamenti di informazione come TG5, TG4, TGCOM24, meteo5. Contemporaneamente, sui canali SKY, Gambero Rosso, Fox, Cielo e TV8, Asiago DOP incontra gli appassionati di cucina nei programmi di maggiore successo: 4 Ristoranti condotto da Alessandro Borghese, Masterchef e negli speciali dedicati al Natale e sarà presente anche nelle più amate radio nazionali, da Radio 105 a Radio Montecarlo, da Virgin Radio a Radio 101 e nelle testate food.



Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago completa la sua strategia di comunicazione multicanale di rafforzamento della notorietà del prodotto anche sul web, da sempre luogo di incontro per la comunità di cheeslover del formaggio veneto-trentino. In particolare, si intende raggiungere i consumatori attenti alla qualità, orientati a scelte alimentari naturali e a produzioni d’origine certa, stimolati e coinvolti anche da alcuni dei più noti influencer del mondo food, che produrranno post e stories originali per trasmettere e condividere la bontà di questo formaggio e le sue diverse stagionature, dal Fresco, allo Stagionato, che permettono infiniti utilizzi di Asiago DOP in cucina.