La B2B Marketing Conference 2020 tra i primi eventi a Milano a ripartire con pubblico in presenza

8 ottobre ore 9:00 anche in diretta streaming

RETHINK THE CHANGE – Come affrontare le nuove sfide digitali del marketing B2B: il titolo è il fil rouge che collegherà i numerosi interventi della seconda edizione dell’iniziativa più attesa nel settore marketing e innovazione digitale, organizzata da ANES – Associazione Nazionale Editoria di Settore e in programma il prossimo 8 ottobre dalle ore 9:00 alle 16:30.



Con l’obiettivo che la giornata possa essere interprete di un reale segnale di “ripartenza” anche nella modalità di partecipazione del pubblico, la B2B Marketing Conference è tra i primi eventi a Milano a svolgersi in forma tradizionale in presenza: i lavori si terranno presso la sala Orlando di Palazzo Castiglioni, in corso Venezia 47, nel pieno rispetto delle disposizioni legislative per la sicurezza anti-Covid; nel contempo, per permettere al più ampio pubblico di partecipare (i posti in sala sono limitati a garanzia del distanziamento personale), sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming.



Il rinvio dell’evento dalla data originaria del 27 febbraio dettato dall’emergenza sanitaria ed il forte impatto che l’esperienza degli scorsi mesi ha avuto anche sul mondo del marketing e della comunicazione B2B - dall’utilizzo di nuove modalità digitali al coinvolgimento delle persone, alle nuove sfide da affrontare verso il “new normal” - sono stati i motivi per cui gli organizzatori hanno deciso di modificare il titolo della B2B Marketing Conference in “Rethink the Change” e aggiornare gli interventi degli speakers.



Tra questi: Luigi Proserpio - Professore di Digital Business Transformation, Entrepreneurship e Leadership presso l’Università L. Bocconi e SDA Bocconi Business School, Alessandro Bentivoglio - Funnel Marketing Expert, Co-Founder Funnel Company, Andrea Boscaro - Partner The Vortex, Alessandro Braga - Corporate Transformation Director Talent Garden Innovation School, Moreno Callea – Head of Corporate Market Microsoft Italia, Giovanni Teofilo Chiarelli - Direzione Marketing, Responsabile Comunicazione Commerciale di UnipolSai, Emanuela DeMarchi - Head of Creative Strategy&Consulting H2H, Federico Favero - Partner Altitudo, Fabio Foglia - Docente Talent Garden Innovation School, Serena Lenarduzzi – Principal at Jakala, Giuseppe Mayer - Managing Partner Antifragile, Digital Change Agent, Giorgia Meroni - Senior Account Manager MailUp, Daniele Paganini - CEO di Avrage Media, Riccardo Porro - Market Business Developer, BG Commercial Printing Canon Italia, Massimo Sumberesi - Head of Marketing Advice, Business Unit Gruppo BVA-DOXA, Piermario Tedeschi - Managing Director Digital Angels e Adjunct professor Luiss.



La riflessione e il confronto sui quattro temi cardine della giornata - Media & ADV Revolution, Paople 4.0, Innovation Lead Management e Intelligenza Artificiale – sono stati sottoposti ad un’analisi post COVID-19 che ha portato a riformulare gli argomenti ponendo attenzione alla trasformazione delle strategie e modus operandi, soprattutto nel settore dell’innovazione digitale applicata al Marketing B2B.



Programma e modulo di iscrizione sul sito dell’evento: www.b2btheconference.com.



ANES - Associazione Nazionale Editoria di Settore

Nata a Milano nel 1995 è l’associazione nazionale di categoria che rappresenta in Italia l’editoria B2B, professionale e specializzata, su supporto sia cartaceo sia multimediale. Ad ANES aderiscono 150 aziende con oltre 900 testate presenti in 28 comparti merceologici, che raggiungono ogni mese più di 6 milioni di lettori tra imprese e operatori professionali.