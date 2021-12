La Basilicata prima al top of the pid 2021 mirabilia con il progetto digitale Lucanum

Si è tenuta presso il palazzo della Borsa a Genova la premiazione del premio Top of the PID 2021 Mirabilia

Il premio “Top of the PID MIRABILIA” nasce dall’unione fra la rete dei PID e l’Associazione Mirabilia delle Camere di Commercio per premiare le soluzioni più innovative sviluppate da PMI italiane per far ripartire il turismo.



Il progetto innovativo Lucanum - Il Gioco della Basilicata della pmi innovativa iinformatica srl ha conquistato il primo posto di questo prestigioso premio.



Il team è stato rappresentato in presenza dal materano Vito Santarcangelo, ideatore dell’opera e amministratore della pmi innovativa iinformatica e dall’IT Manager Diego Sinitò.



‘Siamo orgogliosi di questo importante riconoscimento che conferma la bontà del nostro percorso innovativo di valorizzazione territoriale brevettato che coniuga tradizione e tecnologie digitali e che è stato sposato da 84 proloco Unpli ‘ dicono Santarcangelo e Sinitò ‘ Tale premio prestigioso è l’invito a proseguire questo percorso dando sempre maggiore visibilità ai nostri bellissimi Borghi lucani mettendo in campo il nostro know-how maturato nelle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale condotte. Cogliamo l’occasione per ringraziare la giuria del premio Mirabilia, la CCIA di Genova per la fantastica ospitalità e i Digital Promoters del Punto Impresa Digitale della CCIAA Basilicata’.



La vittoria del premio riconosce l’impegno profuso da Michele Di Lecce, Alessandro D’Alcantara, Antonio Ruoto, Emilio Massa, Vincenzo Ribaudo e Saverio Crisafulli, team di sviluppo tecnologico del progetto.



A tal proposito, Rocco Franciosa, presidente del comitato regionale delle Pro Loco Unpli della Basilicata, da sempre partner delle iniziative Lucanum, commenta il risultato: ‘ La Basilicata sempre più terra di incantevoli borghi, panorami mozzafiato ed enogastronomia d’eccellenza si conferma grazie al progetto Lucanum anche come esempio per l’altissimo spessore innovativo. ‘



Il Top of the Pid 2021 Mirabilia è quindi la bella fotografia di una Basilicata sul tetto d’Italia.



Scopri l’app Lucanum: