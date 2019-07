La battaglia contro la droga prosegue a NUORO

Dati statistici su vasta scala ci dicono che il 50% di chi non ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti, è stato informato preventivamente.



Nella serata di lunedì primo luglio altre centinaia di libretti informativi sulle droghe sono passati di mano nelle strade di Nuoro distribuiti dai volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology, per salvare altrettanti ragazzi dalle mani degli spacciatori. È una lotta contro il tempo quella dei volontari, perché i pusher non riposa e non vanno in vacanza. Lo scopo è arrivare ai ragazzi prima che ci arrivino i criminali con le loro menzogne.

Dati statistici su vasta scala ci dicono che il 50% di chi non ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti, è stato informato preventivamente dai genitori, educatori, scuola, ecc, sulle conseguenze che avrebbero sperimentato assumendole. Dati che confermano la validità ancora oggi delle parole del filosofo L. Ron Hubbard in quale in un suo celebre studio sulle droghe dichiarava: “l’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”. Ecco il motivo per cui i volontari non mollano e continuano con le azioni di prevenzione, spinti anche dall’appoggio di tantissimi cittadini e commercianti locali, da anni alleati nel diffondere il messaggio di vivere liberi dalla droga, affinché insieme si possa raggiungere e salvare l’altro 50%.

I libretti “la verità sulla droga” contengono informazioni che i ragazzi accettano perché raccontate da giovani come loro, con i loro stesi problemi ed esposte con il loro linguaggio, che va subito al sodo, senza prediche moralistiche né proibizionismi inutili e, tanto meno, colpevolizzare nessuno. Una informazione che li mette nelle condizioni di respingere le sirene degli spacciatori e di decidere liberamente e consapevolmente in direzione di un futuro in cui possano vivere da protagonisti. Info: www.noalladroga.it