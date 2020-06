Il Metodo Psycofilm Studi scientifici dimostrano l’importanza delle arti per il benessere psico-fisico

La bellezza ci salverà. Questo quanto rileva uno studio effettuato negli anni 2012-2013 in provincia di Siena e pubblicato il 4 giugno 2020, a seguito di controlli e validazioni, su Phenomena Journal Rivista Internazionale xdi Psicopatologia, Neuroscienze e Psicoterapia. Promossa dall’Associazione Valdelsa donna in collaborazione con il reparto oncologico dell’Ospedale Campostaggia diretto da Angelo Martignetti e portata avanti da Paola Dei, psicoterapeuta, critico teatrale e cinematografico, la ricerca ha permesso di valutare gli effetti benefici delle arti, in questo caso del cinema, grazie al Metodo Psycofilm, elaborato dalla stessa Dei e approvato dalla Comunità scientifica.

Con il lavoro é stato evidenziato come la fruizione delle arti migliori le relazioni Inter e intra familiari e contribuisca notevolmente a diminuire la produzione dell’ormone dello stress: il cortisolo. Questo ormone non solo apre la strada alla depressione e alla malattia di Alzheimer ma anche all’aumento di peso, e della pressione arteriosa.

Realizzata su un campione statistico e validata con strumenti rigorosi, la ricerca per la quale sono stati utilizzati film scelti appositamente sui quali si é lavorato con il Metodo Psycofilm, ha dimostrato con evidenze scientifiche quanto sia benefico il rapporto con le arti. Lo stress diminuisce in pochi mesi e i valori del cortisolo scendono del 50-60 %

Sappiamo che Dostoewskij fu un grande estimatore della bellezza, tanto da farsi realizzare una copia della Madonna Sistina di Raffaello per poterla osservare ogni giorno. Sappiamo come chi respira arte acquista uno sguardo poetico verso i fenomeni della vita ma, é il caso di dirlo, fa un gran bene anche a se stesso da un punto di vista della salute. E quante volte in noi stessi, contemplando un’opera d’arte, abbiamo sentito che si stavano sciogliendo tensioni e preoccupazioni.

Tutto questo avviene non solo a livello psicologico ma anche sociologico. Lo sanno benissimo i musicisti della Corea del Sud che per lanciare il loro messaggio hanno inondato la rete di musica e suoni, riuscendo ad azzerare i messaggi di odio e rabbia. In occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno anche l’Accademia Chigiana ha contribuito a diffondere musica intonando l’Inno di Mameli che ha ricevuto un plauso anche dal Presidente Mattarella. E allora perché anche in tempi di Covid e post Covid, dice Dei, non ricominciare proprio dalla bellezza inondando la rete di bellezza anziché di insulti e offese. Forse scopriremo che la vera libertà, come ha insegnato Luis Sepulveda, sta proprio nella capacità di cogliere la bellezza in ciò che ci circonda: commuoversi, emozionarsi e sentirsi cittadino di una patria che ha prodotto quelli che sono considerati i più grandi capolavori al mondo.