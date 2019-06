29 giugno 2019 - La bellezza come terapia

La bellezza come terapia 29 giugno 2019 Napoli ore 11.00 /ore 17.00 Tania Vicenti trainer internazionale protagonista all’Open Day di "BeautyPro"

L’open day “La bellezza come terapia” si svolgerà nell’accogliente spazio dell’associazione Beauty Pro, pienamente in linea con gli obiettivi istituzionali.

L’evento è rivolto a professionisti, e non, vuole offrire un supporto a tutti coloro che sono intenzionati a sostenere persone in trattamento oncologico.

L’estetica oncologica è un rimedio, che attraverso la cura dell’immagine, può attenuare, soprattutto a livello psicologico, lo stato di scoraggiamento che colpisce inevitabilmente il paziente durante il periodo di trattamento di chemioterapia e radio-terapia, per aiutare a tollerare i cambiamenti fisici generati dagli effetti collaterali, durante gli infelici ed invasivi processi di terapia.



Per il paziente questo “rimedio” potrebbe rappresentare uno strumento fondamentale per la sua lotta contro la malattia, trasmettendo maggiore forza e carica durante tutto il periodo delicato di cura, aumentando così autostima e sicurezza.



Questi effetti, prodotti dal trattamento hanno un impatto sull'umore ed influenzano direttamente l’animo della persona.



Confortando le persone, aiutandole a migliorare nell’aspetto fisico, si produce un

atteggiamento positivo nei confronti della malattia.



“Mi vedo bene... Mi sento meglio”

Il momento formativo sarà tenuto da:

Tania Vicenti, make- up artist e trainer internazionale,

Gabriella De Rosa, make- up artist cine-teatrale e insegnante

Paola Vicedomini, make-up artist, formatrice professionale e fondatrice dell’Associazione di estetica e benessere Beauty Pro.



Nonostante i trascorsi di vita differenti, le nostre strade si sono incontrate per caso ed insieme abbiamo deciso di affrontare questo delicato ma attualissimo tema legato in qualche modo anche al mondo del make up.



L’insegnamento, in questi ultimi anni, ci ha consentito di trasmettere l’esperienza acquisita e di promuovere l'immagine come terapia.



Il percorso di formazione, che seguirà all’open day, è strutturato in 15 ore (teoria e pratica), è rivolto a professionisti del settore dell’immagine (Make-up Artist, Estetiste) e tutti coloro impegnati nel sociale ( Infermieri, Volontari, etc.) che vogliono allargare le loro conoscenze ed approfondire l’argomento avvalendosi delle competenze necessarie per trattare e consigliare questo tipo di pazienti.



Durante la formazione, si apprenderanno le tecniche essenziali per affrontare tutti gli aspetti che ruotano intorno alla malattia, come ad esempio la caduta dei capelli, disturbi evidenti della pelle e delle unghie. Inoltre si darà ampio spazio anche alla componente introspettiva che inevitabilmente colpisce le sfumature emotivo-cognitive della sfera psicologica, messa a dura prova dalla terapia.

Gli argomenti che affronteremo in fase di formazione saranno: la malattia; fasi della malattia; diagnosi, trattamento e controllo; effetti collaterali dei trattamenti; la terapia di bellezza; vita sociale durante il trattamento; immagine, sicurezza e autostima; valori umani comuni alterazioni della pelle, mani, unghie e cuoio capelluto; opzioni alternative per la perdita dei capelli; cosmetici di oncologia / controindicazioni; ricaduta della patologia.



La cura nel trattamento della persona permetterà di restituire un’immagine positiva del sé, generando uno stato di benessere, sicurezza e forza, per sentirsi a proprio agio; in questo modo, il paziente, affronterà in maniera più bene-vola la cura della malattia.



Nel mondo dell'immagine, dove tutto si sintetizza in esteriorità ed apparenza, il nostro motto è "La bellezza viene dal cuore", in quanto l’obiettivo è quello di far emergere la bellezza interiore.



Vi spettiamo numerosi!!!

Tania, Gabriella e Paola



info: 393 9049054