La “Bottega” tecnologica Sony apre ufficialmente i battenti all’interno del nuovo centro MediaWorld Tech Village Certosa a Milano

Uno spazio esperienziale per vivere in prima persona il mondo di Sony In occasione dell’inaugurazione del primo centro MediaWorld Tech Village di Viale Certosa a Milano, Sony annuncia l’apertura di uno spazio dedicato alle tecnologie e ai prodotti che compongono l’ecosistema del gruppo, dal Digital Imaging all’Audio, dai TV al Gaming.

La “Bottega” tecnologica Sony­ è collocata sul perimetro del cosiddetto “Mercato” che, secondo l’architettura di ispirazione urbana con cui è concepito l’intero progetto, ospita simbolicamente i brand intorno a una Piazza centrale, centro nevralgico del punto vendita.



­Per questo motivo la “Bottega” tecnologica Sony nasce per essere uno spazio espositivo dove poter scoprire le ultime novità in un ambiente inedito, accogliente ed esperienziale, assistiti da personale di Sony altamente specializzato, a disposizione del pubblico. Un luogo dove vivere in prima persona l’innovazione tecnologica offerta da Sony, fruire dei prodotti e poterli provare prima dell’acquisto. Sarà così possibile passare da un’area living, con TV e soundbar, all’area demo dedicata a cuffie e speaker, a quella che ospita il mondo del digital imaging fino all’area gaming, dove sarà rappresentato tutto l’ecosistema PlayStation, con PS4 e PS4 Pro, PlayStation VR, i Dualshock 4 in varie colorazioni e un’area interattiva dedicata ai contenuti digitali.



In questo senso, l’area ha l’ambizione di contribuire a valorizzare il concetto di piazza multimediale del Tech Village, promuovendo la cultura e l’informazione tecnologica.



L’esposizione è stata pensata per portare l’utente al centro di un mondo di emozioni, che nascono dall’interazione con prodotti tecnologici all’avanguardia, pensati per accompagnare e migliorare gli stili di vita. Dai TV BRAVIA di ultima generazione, 8K e 4K HDR OLED e Full Array LED, tra cui le linee ZH8, A8 e XH90, alle fotocamere mirrorless Alpha, quali la A7III o la A6100, e le compatte premium, quali quelle della serie RX100, alle cuffie true wireless WF-XB700 o wireless noise cancelling WH1000XM3 e i nuovi speaker della serie XB a molto altro ancora.



Situata al primo piano, la “Bottega” tecnologica Sony è l’unico progetto di questo tipo fino ad ora realizzato che mira a diventare un vero e proprio luogo di riferimento per gli amanti della tecnologia, una boutique di eccellenza che nel tempo accoglierà appassionati del brand e non solo, ospiterà eventi e presentazioni di prodotto favorendo momenti di incontro e di scambio.