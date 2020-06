La Calabria motore del turismo italiano che riparte

Si è svolto dal 22 al 25 giugno in Calabria il primo dei due fam trip Undiscovered Italy Tours, ideati e realizzati da Daniela Corti Events con il patrocinio dell’Enit e in collaborazione col Tour Operator canadese Susan Barone di Luxury Weddings Worldwide e InStyle Vacations, in programma questo mese.

Si è svolto sotto l'egida dell'Enit e di altre istituzioni l'Undiscovered Italy Tour by Daniela Corti Events lungo le coste tirrenica e ionica



Ventuno fra wedding e meeting planner nonché giornalisti provenienti da testate generaliste e specializzate sia italiane sia di altre nazioni, Brasile incluso, hanno visitato angoli meravigliosi quanto emergenti di una delle regioni più lussureggianti del mondo, autentica tavolozza naturale di colori, paesaggi e atmosfere, ora impegnata in un meritorio sforzo di riproposizione della propria offerta dopo il periodo che ci lasciamo alle spalle.



Oltre che dall’Enit, questo itinerario è stato patrocinato dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia. Altri partner istituzionali sono stati la Città di Soverato e il Comune di Gerace. Partner per i servizi di terra Antoior Travel, Autolinee Federico e Jiji Eventi. Copertura mediatica locale a cura di C TV.



Il tour ha avuto l’obiettivo di mostrare ai partecipanti luoghi e location adatte alla celebrazione di matrimoni o all’organizzazione di eventi a carattere internazionale, oltre che favorire l’incontro personale con le eccellenze locali che operano nel settore in ogni suo ambito, comprese la filiera food & wine e tutti gli aspetti significativi legati al wedding o agli eventi.