La camera delle meraviglie... Gotiche

Il nuovo volume di Gotico Italiano ha come protagonista la Wunderkammer, la camera delle meraviglie, termine usato dal XVI secolo per indicare l’ambiente di una residenza destinato a raccogliere esemplari rari o bizzarri di storia naturale o artefatti.

Gotico italiano, albo a fumetti dalle Edizioni Horti di Giano, ha l’obiettivo di creare un ponte tra le tradizioni culturali e folkloristiche della nostra Italia e l’attualità che emerge in chiave

moderna, rivalorizzando così l’arte urbana dimenticata della nostra terra. Il quarto numero del format è disponibile dal 1 novembre 2021 sul sito www.hortidigiano.com e in tutti gli store online, librerie, fumetterie ed edicole, in cartaceo ed eBook.



Tutti i numeri di Gotico italiano hanno una data di uscita in un giorno particolare, legato all’aspetto misterico che ben affianca e abbraccia la dimensione gotica.



Che cosa ha di gotico il 1 novembre?



Nel quarto volume di questo albo unico e innovativo, intitolato Wunderkammer, gli autori hanno dato spazio ai ricordi della nostra infanzia, presentandoci una banda di quattro ragazzi che si sfidano ogni giorno con altre bande di paese per il riconoscimento per loro più grande: essere considerati i migliori.

Infatti, l’uscita di questo volume viene fatta coincidere con la festa cristiana che prende il nome Ognissanti, un giorno dalla valenza positiva incastrato in due date più cupe: Halloween e i Morti. Perché l’alternanza delle emozioni appartiene a questo nostro genere narrativo, e si sa, le cose possono cambiare, non va mai dato niente per scontato, appurato, nulla è definitivo, neanche la morte. Inoltre, il tema sociale trattato in questo numero è il dramma della pedofilia, un argomento tra i peggiori, perché è una forma di cattiveria che nasce quasi sempre da una violenza subita. Horti di Giano con questo progetto dai lineamenti cupi, si schiera sempre contro ogni tipo di violenza, cercando di sensibilizzare il proprio pubblico.

L’albo, per metà fumetto e per metà racconto di narrativa gotica dalle influenze weird, catapulterà il lettore nel nord d’Italia del 1965, a Valborea, un paesino inesistente ai piedi di montagne

innevate d’inverno, nebbiose nelle mezze stagioni, e d’estate... Beh, l’estate non è quasi mai la stagione del gotico.





Pietro Nicolaucich (Gemona del Friuli, 1984) è cresciuto a Tarvisio, terra di montagne, foreste e frontiere. Saranno

proprio questi elementi a costituire i motivi ricorrenti delle sue opere. Disegnatore autodidatta, nel 2009 si trasferisce a

Milano dove comincia la sua carriera di illustratore, collaborando con nomi come Salani, Bompiani, Mtv, Gedi,

Mondadori, DeAgostini, Feltrinelli etc. Dal 2019 è tornato a vivere nelle sue montagne, dove nel tempo libero si occupa

anche di romanzi, racconti, narrativa per l’infanzia e poesia. Nel 2018 ha pubblicato il libro di poesie “La misura

dell’abisso”, mentre nel 2020 per Horti di Giano ha pubblicato il romanzo “Tutte le Furie”. Dice di sé che è al 100%

solo quando è nei boschi, beve troppo e legge altrettanto.



Vincenzo Odore è nato a Pompei (NA) nel 1981, vive l’infanzia dapprima a Castellammare di Stabia (NA), poi a

Striano (NA) per poi trasferirsi definitivamente a Sarno (SA) dove vive tuttora. Disegna da quando ne ha memoria e

questa sua passione lo spinge a frequentare il Liceo Artistico A. Sabatini di Salerno, fino a raggiungere il diploma nel

1999. Successivamente si iscrive alla facoltà di Architettura di Napoli, Federico II, conseguendo la laurea quinquennale a

pieni voti nel 2008. La sua passione per l’illustrazione e il fumetto lo porta a frequentare la Scuola Italiana di Comix di

Napoli tra il 2007 e il 2009. Attualmente, collabora con alcuni studi di Architettura e ditte del settore, nonché con

diverse realtà nell’ambito del fumetto, dell’illustrazione e come concept artist in ambito dei video games. Ha

illustrato “Gotico italiano Vol. 1 – Il vizio di uccidere”.