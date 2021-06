La carne vegetale di Heura sbarca su Cortilia

I prodotti plant-based della start-up spagnola sono disponibili sull’innovativo e-commerce italiano a filiera corta

A pochi mesi dall’ingresso nel mercato italiano, Heura Foods, il marchio spagnolo di carne vegetale presente in 16 paesi, sigla un accordo con Cortilia, l’innovativo e-commerce di alimenti freschi a filiera corta.



Conseguita nelle scorse settimane la certificazione di B-Corp - primo brand di plant based meat a ottenere tale riconoscimento - Heura diventa partner di Cortilia con il quale condivide gli stessi standard sociali e ambientali, promuovendo un modello di spesa e consumo sostenibile e prediligendo metodi di coltivazione e allevamento biologici, nonché le opzioni più rispettose dell’ambiente in materia di packaging.



“Siamo a conoscenza della cura e dell’attenzione che Cortilia impiega nella selezione dei produttori affiliati alla piattaforma, per questo siamo doppiamente entusiasti di iniziare questa collaborazione e di avere l’opportunità di raggiungere le case di più italiani grazie alla loro distribuzione” – commenta Marc Coloma, co-founder e CEO di Heura – “Offriamo proposte 100% vegetali, ma non per questo ci rivolgiamo esclusivamente al mercato vegano. Il nostro obiettivo principale è quello di tutelare la sostenibilità ambientale, offrendo ai consumatori dalla dieta flessibile, prodotti gustosi, sani e con un ridotto impatto ambientale.”.



I prodotti plant-based meat di Heura, dal “pollo” nelle sue diverse declinazioni (straccetti e bocconcini) al “burger”, sono caratterizzati da un’etichetta corta con ingredienti derivanti da coltivazioni non OGM che non causano deforestazione. Inoltre, fedeli al prezioso patrimonio culinario della dieta mediterranea in cui fonde le proprie radici, Heura è l’unica azienda plant-based a utilizzare come unica fonte di grassi l’olio extra-vergine di oliva, fondamentale in una dieta sana ed equilibrata.



Questa partnership consentirà a Heura di allargare la propria presenza sul mercato italiano, andando a intercettare nuove regioni come Emilia-Romagna e Piemonte, dove Cortilia è presente nei principali centri urbani e incrementando ulteriormente la propria distribuzione nel territorio lombardo.



Informazioni su Heura Foods



Heura è una startup specializzata nella produzione di carne di origine vegetale. Fondata nell’aprile 2017 da due attivisti nel campo dell’alimentazione – Marc Coloma e Bernat Añaños – aspira a guidare il cambiamento dell’industria alimentare attraverso soluzioni che superino l’approccio basato sulla consumazione di carne animale.



L’eredità culinaria mediterranea si riflette nei suoi prodotti: clean label, alti valori nutrizionali e gusto. Heura è attualmente presente in 15 paesi attraverso 3.000 punti vendita: Spagna, Italia, Andorra, Portogallo, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Belgio, Singapore, Hong Kong, Vietnam, Malesia, Egitto, Canada e Cile.



Informazioni su Cortilia S.p.A. Società Benefit



Cortilia è un innovativo e-commerce che mette in contatto i consumatori con agricoltori, allevatori e produttori artigianali, per fare la spesa come in campagna. In un semplice click, Cortilia consegna direttamente a domicilio, nella fascia oraria preferita, una spesa piena di gusto e artigianalità. Su Cortilia si può fare tutta la spesa a partire da frutta e verdura fresca di stagione, arricchendola di altri prodotti come pesce, carne e salumi, formaggi e latticini, uova, pane, una grande varietà di altre specialità, vino e birra artigianale, prodotti di bellezza e per la pulizia della casa. La food-tech company Cortilia è nata nel 2011 dall’unione di buon cibo e tecnologia, le due grandi passioni di Marco Porcaro, il suo fondatore, con l’obiettivo di vincere una grande sfida: coniugare lo slow food della terra e delle stagioni con l’era dell’on-demand economy.



Nel dicembre 2020 Cortilia ha modificato il proprio statuto per diventare Società Benefit (SB), confermando legalmente il proprio impegno a operare in modo responsabile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse. www.cortilia.it