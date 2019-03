La Chiesa di Scientology delle Marche celebra l'anniversario della nascita di L. Ron Hubbard

Senigallia: Lo scorso 9 marzo, in Florida, si è tenuta la celebrazione annuale per il centoottesimo anniversario della nascita del fondatore di Scientology (13 marzo 1911), presenti migliaia di scientologist da tutto il mondo. La Chiesa di Scientology delle Marche presenterà l'evento alla propria comunità il prossimo 16 marzo alle ore 18.00.

Nel corso dell’evento saranno raccontate vicende e aneddoti della vita dell'uomo che ha fondato l'unica religione emergente nell'età moderna.



Una vita certamente intensa che lo ha portato a produrre una quantità elevata di opere che abbracciano molti campi di interesse e attività umane: dalla filosofia alla letteratura, dalla fotografia all’istruzione, dalla riabilitazione dalla droga alle battaglie per i diritti civili, al punto che è stato detto che Lafayette Ron Hubbard ha vissuto 20 vite nell'arco di una singola esistenza.



Nell'occasione verranno presentati anche aspetti rilevanti del percorso di riscoperta spirituale di Scientology e la sua codifica per permettere a chiunque di ascendere a livelli di consapevolezza e libertà spirituale più elevati.



L'evento includerà anche una panoramica sui raggiungimenti in campo umanitario ispirati dalle sue opere.



La Chiesa di Scientology della Romagna invita insegnanti e professionisti del mondo dell'istruzione e volontari impegnati in settori della riabilitazione dei tossicodipendenti, dei detenuti e nella lotta per l'affermazione dei diritti civili che avranno così modo di conoscere la figura di L. Ron Hubbard come educatore e riformatore.



Per maggiori informazioni e per riservare un posto contattare la Chiesa di Scientology delle Marche, via Raffaello Sanzio, 312, 60019 Senigallia AN – Tel. 071 659373.