La Città dei Gatti: 40 giorni di appuntamenti ed eventi miciosi

Torna il festival dedicato alla cultura felina in occasione della Giornata nazionale del gatto 2020. Una terza edizione sempre più ricca e interessante!

Per decisione delle più importanti associazioni feline il 17 febbraio è stata istituita la Giornata Nazionale del Gatto, una giornata ufficiale dedicata a tutti gli amanti del magnifico mondo felino. Per l’edizione 2020 torna per il terzo anno consecutivo La Città dei Gatti, la grande rassegna dedicata alla cultura felina con mostre, concerti e incontri letterari a tema organizzata a Milano e Roma da UrbanPet in collaborazione con Feliway®, Municipio 4 del Comune di Milano la Fondazione Franco Fossati, Youpet.it, Radio Bau, Medicinema e il Crazy Cat Cafè. La manifestazione ha il patrocinio della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani.



La Città dei Gatti parte in grande stile sabato 15 febbraio, alle ore 16.00, con l’inaugurazione della mostra a ingresso libero COME IL GATTO CON IL TOPO allestita presso WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano (Viale Campania 12).

Il tema di quest’anno omaggia l’80esimo compleanno di Tom&Gerry, due protagonisti indiscussi del mondo felino a cartoni animati e fumetti. Partendo dalle loro spassose avventure che per 8 decenni anni hanno tenuto incollati ai televisori generazioni di bambini (e adulti) la mostra propone, attraverso una serie di pannelli e albi originali, le serie animate e a fumetti che hanno trovato nell’eterna rincorsa del gatto al topo uno spunto per mille avventure divertenti: dagli anni Dieci di Crazy Cat, la gatta nera che si innamorava del topo Ignazio prendendo dolorose mattonate in testa, ai digitali Palla di Neve e Stuart Little, passando da classici come Gatto Silvestro e Speedy Gonzales, Topolino e Gambadilegno, senza dimenticare qualche strappo alla regola dove i due sono “amici” come accade negli Aristogatti, film di cui quest’anno ricorre peraltro il 50° anniversario e che sarà protagonista di un appuntamento dedicato con proiezione speciale (sabato 21 marzo presso WOW Spazio Fumetto) con “concerto” finale.



Durante l’inaugurazione della mostra si terrà anche la consegna da parte di Davide Cavalieri, di Radio Bau, del premio Urban Cat Anna Magnani e del premio Urban Cat. Da anni questi riconoscimenti vengono assegnati a quei catofili che hanno messo il loro impegno al servizio della cultura e del benessere dei nostri mici. Con questa iniziativa La Città dei Gatti vuole raccontare il rapporto tra i mici e l'uomo ma anche, e soprattutto, il loro rapporto con la città e la vita urbana di ogni giorno. Per questa ragione, in collaborazione con Feliway®, la dottoressa Sabrina Giussani esplorerà il rapporto tra l’uomo e i gatti e ci aiuterà a capire le ragioni del nostro amore per i gatti permettendoci di scoprire come convivere al meglio con il “padrone” della nostra vita.

I premi UrbanCat e UrbanCat Anna Magnani Roma, saranno assegnati il 17 febbraio, alle ore 17, da Marzia Novelli di Youpet.it presso la Biblioteca Laurentina (Piazzale Elsa Morante).



La mostra sarà riproposta in contemporanea a Roma e Villa Cortese (Legnano)

BIBLIOTECA “GIORDANO BRUNO”

Via Giordano Bruno, 47 – (Municipio I) Roma

BIBLIOTECA “LAURENTINA”

Piazzale Elsa Morante, snc – (Municipio IX) Roma



BANCA CREDITO COPERATIVO BCC Villa Cortese

Piazza del Carroccio, 1, 20020 Villa Cortese MI



Domenica 16 febbraio, ore 16.00 - UN GATTO... CURA

Fattoria Parco Trotter, via Padova 69, Milano - Ingresso gratuito

La cooperativa Tempo per l’Infanzia propone una prima conoscenza bambini-gatto con i mici della pet therapy, truccabimbi e laboratorio creativo per bambini con Anna Cominotti.



Lunedi 17 febbraio, ore 21.00 - UN GIORNO DA GATTO

Crazy Cat Cafe, Via Napo Torriani 5, Milano - ingresso gratuito previa prenotazione

Serata di musica e mici! Silvia Fascians, influencer e mamma di Luna micia Soriana. Taglierà il filo del gomitolo per dare il via a “Gli amici di Radio Bau”, a cura di Davide Cavalieri.



Da Giovedì 20 febbraio, ore 21.00 - GLI AMICI DI RADIO BAU

Crazy Cat Cafe, Via Napo Torriani 5, Milano - ingresso gratuito previa prenotazione

Davide Cavalieri incontra Federica Farini e il suo Astromiao. Il 27 febbraio incontro con Mara Di Noia, medico veterinario con la passione per la cucina e gli ingredienti sani, che ci aiuta a scoprire la dieta giusta per i nostri Mici. Il 12 marzo incontro con Claire Cècile Cena autrice del libro Felix la storia del gatto a trazione anteriore



Sabato 22 febbraio – 19.30 - CONCERTO IN MIAO - Armonie Feline

Wow Spazio Fumetto, Viale Campania, 12 Milano – ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Dopo il grande successo riscosso la scorsa edizione torna il CONCERTO IN MIAO dedicato alle armonie feline alla scoperta di come i gatti hanno ispirato grandi compositori come Scarlatti, Mozart, Rossini, Ravel, Webber e altri.

Per celebrare il secolare rapporto tra i gatti e la musica La Città dei Gatti, con il supporto di Feliway®, organizza un concerto singolare che propone un viaggio nella Storia della Musica con brani di compositori come Domenico Scarlatti, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Maurice Ravel e Andrew Lloyd Weber. Un concerto appositamente pensato per presentare tutti assieme questi brani, non sempre notissimi al grande pubblico, con una formula innovativa che prevede anche importanti contributi video oltre che musica eseguita dal vivo.

Introdotti da Enrico Ercole, giornalista musicofilo e catofilo, verranno eseguiti dal vivo i brani del programma partendo dalla “Fuga del gatto” K30 (1738) di Domenico Scarlatti, composizione talmente ardita a livello armonico da alimentare la leggenda di essere stata ispirata al compositore napoletano da una passeggiata del suo gatto sulla tastiera del suo clavicembalo! Si prosegue poi con Wolfgang Amadeus Mozart, con il duetto “Nun liebes weibchen”, scritto per l’amico librettista Emanuel Schikaneder affinché potesse inserirlo in un’opera per cui ha scritto il libretto, “La pietra filosofale”, rappresentata a Vienna nel 1790: un marito trova la moglie trasformata in gatta e, non comprendendone i miagolii, si mette a miagolare lui stesso! Gioachino Rossini non può mancare con il celeberrimo “Duetto buffo dei due gatti” (1825), uno spassoso duettino tutto miagolii e fusa qui trasformato in un’improbabile lezione di canto. Fino alle dissonanze di Maurice Ravel, che nella sua opera “L’Enfant et les Sortilèges” (1925) inserisce un folle detto di gatti che miagolano alla luna imitando le urla dei felini in amore. Ad eseguire i brani dal vivo sono il tenore Danilo Formaggia, il mezzosoprano Manuela Barabino e la pianista Mari Miura. Non mancheranno anche strizzatine d’occhio al repertorio del musical, con la celebre “Memories” da “Cats” di Andrew Lloyd Webber e un finale a sorpresa! Tra un brano e l’altro verranno anche proiettati contributi video da celebri cartoons, perché WOW Spazio Fumetto è pur sempre il Museo dell’Animazione oltre che del fumetto: ecco allora il commovente “Valzer triste” tratto da “Allegro non troppo” di Bruno Bozzetto, su musiche di Jean Sibelius, con uno spaurito gattino grigio che si aggira tra le macerie della sua casa demolita ricordando i giorni felici passati coi suoi padroni, e lo scatenata “Tutti quanti vioglion fare Jazz” da “Gli Aristogatti”. E non solo…



Da Domenica 23 febbraio, ore 15.30 MICIOLAB

Wow Spazio Fumetto, Viale Campania, 12 Milano - a pagamento previa prenotazione

Laboratorio di fumetto a tema gatto: i “professori di fumetto” del WOW raccontano come si disegna Lo Stregatto. Il 1 marzo, in occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari, si terrà un laboratorio di disegno dedicato alla rappresentazione a fumetti della celebre filastrocca “Il topo che mangiava i gatti”. Il 15 marzo, laboratorio di disegno con Rosita e la Pimpa



Sabato 29 febbraio, ore 17.30 GATTI E FUMETTI

Wow Spazio Fumetto, Viale Campania, 12 Milano - ingresso gratuito

Incontro con Tuono Pettinato, autore di “Chatwin” Adriano Carnevali autore di “SPQR. I guai di Roma vengono da lontano”. Durante l’incontro verrà consegnato a Tuono il premio Urban Cat.



Domenica 8 marzo, ore16.30 - 7 DONNE 7 VITE 7 GATTI

Wow Spazio Fumetto, Viale Campania, 12 Milano - ingresso gratuito

In occasione della Giornata della Donna incontro con 7 donne per scoprire la loro vita con i gatti. Tra le ospiti: Monica Marelli, pittrice e scrittrice, Claudia Rocchini, fotografa e Silvia Gottardi, proprietaria di Vito, il gatto bionico. In collegamento video da Roma le psicologa e psicoterapeuta Maria Beatrice Toro.

Domenica 15 marzo, ore16.30 - CRTOOMICS DA GATTI

Rho Fiera Cartoomics - ingresso a pagamento

Nell’ambito di Cosplaycity si terrà il primo PRIMO CONTEST FELINO: da Catwoman all’Uomo Tigre!



Mercoledì 18 marzo, ore 20:00 e giovedì 19 marzo, ore 18:30 - KEDI LA CITTÀ DEI GATTI: IL FILM

WantedClan - Via Atto Vannucci, 13 – 3385660374 - Ingresso proiezione 5 euro. In regalo la tessera del WantedClan (10 euro)

Proiezione del documentario KEDI La città dei gatti di Ceyda Torun e presentazione del MAFF.



Sabato 21 marzo, ore 15.30 - ARISTOCATS DAY - Armonie Feline

Wow Spazio Fumetto, Viale Campania, 12 Milano - Ingresso gratuito

Per i 50 anni degli Aristogatti: laboratori, proiezione del film e “live catmusic” finale a base di improvvisazione jazz, djset e ambient music a cura di Antonio Bologna e del CREA (Centro Ricerche per l’Ecologia Acustica).



Domenica 22 marzo, ore 17.00 – INCONTRO CON FEDERICO SANTATITI: IL GATTARO DEL WEB a seguire ANTEPRIMA MAFF

Wow Spazio Fumetto, Viale Campania, 12 Milano - Ingresso gratuito

In collaborazione con Rizzoli incontro con Federico Santatiti che presenta il suo libro Fatti i gatti tuoi. a seguire proiezione non stop dei video selezionati per l'edizione Zero del Milano Animal Film Fest e omaggio a Simon's Cat.



Sabato 28 marzo, ore16.30 - MAFF - MILANO ANIMAL FILM FEST ZERO

Sala Cinema Ospedale di Niguarda, Polo Nord - ingresso gratuito

Medicnema, associazione di cineterapia in ospedali e case di cura propone, presso la Sala Medicinema di Niguarda, il numero zero del Milano Animal Film Fest: il festival dedicato ai corti animati con protagonisti i nostri amici animali e noi umani. I vincitori saranno di due tipologie: quelli scelti dalla giuria popolare attraverso la votazione on line e quelli scelti dalla giuria di professionisti. Il festival e realizzato da RaccontaMI, MediCinema, Wow Spazio Fumetto in collaborazione con Excalibur, la Fondazione Franco Fossati, La Tenda Rossa e Major Language.



Domenica 29 marzo, ore 16,30 - STATI GENERALI DELLA MICIZIA

Cosa succede a Milano?

Wow Spazio Fumetto, Viale Campania, 12 - Milano Ingresso gratuito

Incontro con le autorità del territorio e le associazioni che si occupano di MICI. Al termine proclamazione dei vincitori dei contest fotografici in diretta Facebook.



Gli altri eventi



Miao che libro

Tra il 7 e il 29marzo - date da definire - Libraccio Romolo e Bovisa - ingresso gratuito. Presentazioni di novità librarie e incontri con gli autori. Inoltre, in alcune librerie della catena de Il Libraccio verranno allestite vetrine a tema gatto per promuovere la gattosità cittadina



ROMA - NON SOLO MILANO

Continua il gemellaggio tra Milano e Roma. Inoltre, agli eventi nella capitale, a cura di Marzia Novelli, si sono anche aggiunti una serie di appuntamenti anche a Villa Cortese e Legnano



IL CALENDARIO GLI EVENTI A ROMA

dal 17 al 29 Febbraio



Lunedì 17 febbraio - ore 17 - STORIE DI UN’AMICIZIA ANTICA

BIBLIOTECA “LAURENTINA” - Piazzale Elsa Morante, snc – Roma (Municipio IX)- Ingresso gratuito

Intervengono: Stefano Argiolas, medico veterinario, responsabile Scientifico Youpet Tv

“SOS gatto in città” e Antonio Sessa, medico veterinario, esperto in comportamento animale “Virtù e vizi dei nostri gatti”

Al termine consegna del premio “Urban Cat” a Carla Rocchi, Presidente dell’ENPA

In chiusura proiezione del docufilm “Roma: la città dei gatti”, realizzato in collaborazione con Youpet Tv. Introduzione di Marzia Novelli.

Dal 17 al 29 febbraio la biblioteca ospiterà la mostra “Come il gatto con il Topo”



Venerdì 21 febbraio - ore 17 - A CARNEVALE … OGNI GATTO … VALE

MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA - Via Ulisse Aldrovandi, 18

Intervengono: Bruno Cignini, zoologo, Dipartimento di Biologia dell’Università di Roma Tor Vergata “L’origine del gatto domestico e il rapporto in città con gli animali selvatici” e Gloria Svampa, zoologa, Museo Civico di Zoologia di Roma “I parenti selvatici del gatto”

Al termine proiezione del docufilm “Roma: la città dei gatti”, realizzato da Youpet Tv. Introduzione di Marzia Novelli.



Lunedì 24 febbraio - ore 17 - STORIE DI UN’AMICIZIA ANTICA

BIBLIOTECA “GIORDANO BRUNO”

Via Giordano Bruno, 47 – (Municipio I) Roma - Ingresso gratuito

Intervengono: Cesare Pierbattisti, medico veterinario, Consigliere FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani) “Magia e medicina nei nostri gatti” e Bruno Cignini, zoologo, Dipartimento di Biologia dell’Università di Roma Tor Vergata “L’origine del gatto domestico e il rapporto in città con gli animali selvatici”

Al termine Anna Vincenzoni, Assessore all’Ambiente del Municipio I, consegna il Premio Urban Cat Anna Magnani.

In chiusura proiezione del docufilm “Roma: la città dei gatti” di Youpet Tv. Introduzione di Marzia Novelli.

Dal 17 al 29 febbraio la biblioteca ospiterà la mostra “Come il gatto con il Topo”





IL CALENDARIO GLI EVENTI A VILLA CORTESE E LEGNANO

dal 17 al 29 febbraio - BCC - Piazza Carroccio 1 - Villa Cortese

La mostra “Come il gatto con il topo” entra in banca.



I CONTEST FOTOGRAFICI

Dopo il successo del 2019 anche nel 2020 saranno riproposti i contest fotografici, SelfieCat e La Città dei Gatti. Dal 29 febbraio al 21 marzo tutti i partecipanti potranno inviare le loro opere via mail a questi indirizzi lacittadeigatti@lacittadeigatti.it e selfiecat@lacittadeigatti.it. Tra tutto il materiale inviato verranno selezionate le 12 opere vincitrici che saranno pubblicate nel calendario de La città dei gatti 2021. Una selezione delle opere migliori sarà pubblicata anche sulle pagine Gatto Magazine. Tutte le indicazione per partecipare ai contest si trovano sul sito lacittadeigatti.it



17 FEBBRAIO - LA GIORNATA NAZIONALE DEL GATTO - 30 anni di storia

Per comune decisione delle maggiori associazioni feline, dopo tanto discutere, si è stabilito che la giornata mondiale del gatto debba essere il 17 febbraio. Difficile non cedere alla tentazione di chiedersi “ma perché proprio questo anonimo giorno?”. Diverse le ipotesi: febbraio è il mese dell’Acquario, dominato da Urano, protettore di quegli spiriti liberi che, come i gatti, non amano sentirsi oppressi da regole troppo rigide. Il giorno 17, anche se non cade di venerdì, richiama quelle atmosfere arcane e superstiziose a cui il gatto è inevitabilmente legato da secoli.

Qualche intellettuale raffinato ha però cercato un’altra interpretazione: in numeri romani il 17 si scrive XVII, che anagrammato diventa “VIXI”, cioè “vissi”, “sono vissuto e sono morto”, vale a dire il motto di coloro che hanno il beneficio di vivere sette vitee poter dire di essere morti più volte.

Secondo alcuni la scelta del giorno 17 sarebbe invece da interpretare così: 1 volta morirò e 7 vivrò. Una teoria, quest’ultima, comprovata dal fatto che nei paesi nordici il numero 17 porta fortuna proprio perché significa “vivere una vita per sette volte”. C’è invece chi sostiene che la scelta del giorno si debba nel all’iniziativa della giornalista Claudia Angeletti, che nel 1990 si adoperò per creare questa ricorrenza. Sia come sia, ricordiamoci, il 17 febbraio, di fare gli auguri al nostro micio... magari aprendo una di quelle scatolette golose che gli piacciono tanto.



LE VOCI UFFICIALI DE LA CITTÀ DEI GATTI

Youpet.it, la tv web dedicata gli animali e Radio Bau, la web radio che miagola e abbaia, ideatori con Urban pet de La città dei gatti, dal 17 febbraio al 29 marzo, saranno le voci ufficiali dell'evento. A supportarli ci saranno anche Gatto Magazine, sul mercato da quasi vent'anni, e il portale amicidicasa.it, che seguiranno day by day ogni evento.