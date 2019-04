La città si veste di primavera e si prepara al Merano Flower Festival | 25-28 aprile 2019 – seconda edizione

Con la primavera, Merano fiorisce. E torna a celebrare questa meravigliosa stagione con un progetto dalle tante sfaccettature: è la Primavera a Merano

L’Azienda di Soggiorno organizza per la quinta volta la “Primavera a Merano”, progetto dalle numerose iniziative che oltre alla città e ai Giardini di Castel Trauttmansdorff coinvolge i paesi di Scena, Naturno e Tirolo. Farà da cornice al secondo Merano Flower Festival (25-28 aprile) che presenterà una prestigiosa e vivace mostra mercato delle piante e dei fiori accompagnata da un ricco programma di contorno.



Primavera a Merano



La “Primavera a Merano” valorizza lo straordinario patrimonio naturale e culturale di questo territorio, che è celebrato e interpretato attraverso tante iniziative: con opere floreali e speciali allestimenti – alcuni già visibili, altri prenderanno forma progressivamente nel corso della stagione - in un dialogo fra natura e contesto urbano, ma anche con la proposta di attività che donano benessere al corpo e alla mente grazie a una stretta interconnessione con l’ambiente e le sue proprietà rigeneranti.



Così, vari luoghi del centro tornano a essere esaltati dalle “figure floreali”, realizzate principalmente dalla Giardineria e dal Cantiere comunale, due team che ogni anno con maestria ricamano per la città un vestito fresco e sorprendente. Presso la cascatella della passeggiata Gilf, la mitologica figura di Atlante si trova in compagnia del picchio, del serpente e dell'aquila. Il Lungo Passirio si caratterizza per l'uovo gigante, il campanile del Duomo di San Nicolò e la rappresentazione dei segni zodiacali. Altri allestimenti abbelliscono Tirolo (le figure in ligustro dell’aquila e della tartaruga, le colorate isole di fiori nel laghetto del parco Burglehen), Scena (le panchine artistiche), Naturno (la grande aiuola dei tre mountain biker).

Tra uno spunto e l’altro, originali momenti di relax nel cuore urbano meranese vengono offerti dalle sdraio sotto gli ombrelloni di glicine e – una novità – dalle amache, collocate sulla Passeggiata Lungo Passirio (in prossimità del parco giochi) e nella parte posteriore di parco Elisabetta.



Due visite guidate con le e-bike (una sulle tracce del Romanico in Alta Venosta) e una passeggiata gourmet proposte da Sissi Tours consentono di scoprire il territorio in modo sostenibile e gustoso.



È inoltre prevista la pubblicazione di un nuovo libro d’artista per bambini. “Da qui a Molto Lontano” di Noemi Vola è il quinto di una serie di libri, tutti ispirati da e ambientati a Merano. La collezione nasce dall’Archivio Ó.P.L.A. (Oasi per libri artistici), fondo speciale della Biblioteca Civica di Merano. Il box con i libri e le singole pubblicazioni possono essere acquistati all’Azienda di Soggiorno di Merano, ai Giardini di Castel Trauttmansdorff e negli uffici turistici di Tirolo, Scena e Naturno.





Merano Flower Festival

25-28 aprile

Orari: 25 aprile ore 14-19 | 27 e 28 aprile ore 9.30-19 | 29 aprile ore 9.30-18



Il momento clou della Primavera a Merano è il Merano Flower Festival (25-28 aprile). La seconda edizione dell’evento si terrà sulla Passeggiata Lungo Passirio che ospiterà la mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali, organizzata in collaborazione con la giornalista del verde Mimma Pallavicini. Attorno ad essa, accessibile gratuitamente, si sviluppa un ricco programma di iniziative. A parco Moser il “Divano Verde” manderà in scena approfondimenti con esperti del verde e autori di libri di settore. Durante il festival, in collaborazione con la Biblioteca Civica, al Pavillon des Fleurs si svolgeranno due incontri del ciclo “Appuntamento a Merano”: il 25 aprile con l'agronoma Andrea Heistinger e il 26 aprile con il meteorologo e climatologo Luca Mercalli.



I visitatori si troveranno immersi in un’atmosfera di bellezza e armonia primaverile in cui il Regno Vegetale diventa protagonista. Potranno passeggiare tra i fiori, chiacchierare con selezionati florovivaisti italiani e stranieri, acquistare i fiori più nuovi e tante piante preziose, rare e di difficile reperimento sul mercato. Ma anche partecipare a stimolanti workshop rivolti a tutta la famiglia.

Anche l’architettura del paesaggio a un ruolo centrale nel Flower Festival. La paesaggista Silvia Ghirelli curerà un allestimento che esprime l’incontro fra gli stili architettonici meranesi, un percorso ideale attraverso le differenti culture. Alberi dalla forte simbologia saranno come “legati” fra loro per creare un unico racconto. Utilizzerà piante dell’azienda Vannucci, dal 1938 produttore di piante ornamentali a Pistoia, in Toscana, uno dei più importanti distretti vivaistici in Europa e nel mondo. Prenderanno inoltre parte alla manifestazione l’associazione Fioristi Altoatesini (fra l’altro realizzando una “gonna fiorita” per la statua di Sissi a parco Elisabetta) e l’artista belga Ilse Beunen, che creerà un’opera di Ikebana (l’arte floreale giapponese) in piazza Terme.



Non ultimo, al Flower Festival non poteva mancare il coinvolgimento dei magnifici Giardini di Castel Trauttmansdorff, la cui mostra speciale quest'anno è dedicata alle piante carnivore. La mostra “Piante Killer – Le carnivore verdi” sarà accompagnato da workshop tematici e, l’1 e 2 giugno, dal 22° Meeting Nazionale dell’Associazione Italiana Piante Carnivore (AIPC).



Info: Azienda di Soggiorno di Merano, tel. 0473 272000, info@merano.eu, www.merano.eu/meranoflowerfestival





Merano Flower Festival a Naturno, Scena e Tirolo

• Merano Flower Festival a Naturno: 13 aprile (ore 9.30-19) e 14 aprile (ore 11-15), con il mercato dei fiori e del giardino nel parcheggio del municipio

• Merano Flower Festival a Tirolo: 1° maggio (ore 9-16) con una festa che unisce natura e sapori contadini.

• Merano Flower Festival a Scena: 3 maggio (ore 14.30-17.30) con il caffè danzante in piazza Raiffeisen, 4 maggio (ore 11-14) con il matinée musicale nel giardino delle rose Oberdorner, 5 maggio (ore 10.30-17) con il Mercato delle erb(acc)e e la Passeggiata dei Sapori in piazza Raiffeisen e lungo la passeggiata Mitterplatt.