La comunicazione 3.0 è servita

SM Strategie di Comunicazione è stata assorbita da Messaggio Consulting. La titolare dell'agenzia, dopo un'attività prolifica di trent'anni, amplia il suo portafoglio clienti dedicandosi anche alla comunicazione Digital,

Un’agenzia tutta nuova con 30 anni di esperienza: nasce la Messaggio Consulting di Susanna Messaggio



Messaggio Consulting assorbe la Sm Strategie di Comunicazione di Susanna Messaggio per sviluppare nuovi canali di comunicazione relativi a progetti del mondo digitale, comprese vendite online, Barter ed e-commerce.

Le attività di agenzia dei clienti in essere e del new business prevendono un piano strategico di comunicazione che approccia non solo i media tradizionali, ma anche un nuovo orientamento rivolto al mondo digital e ai progetti a esso legati.



Nella fattispecie, la nuova proposta di Digital PR include lo sviluppo di attività di pubbliche relazioni svolte anche online. Questi processi sono fondamentali sia per le grandi aziende che per le startup che necessitano di un corretto e strutturato supporto online. Svolte da professionisti dedicati, inseriti nel team di Messaggio Consulting, le azioni di Digital PR si inseriscono e integrano le attività di pubbliche relazioni più tradizionali, quali carta stampata, televisione e radio.



“Negli ultimi anni in Internet si sono affacciati prepotentemente i social network e con essi anche un nuovo modo di comunicare che le aziende non possono trascurare - sottolinea Susanna Messaggio – Nell’era 3.0 la comunicazione sta assumendo la valenza di un luogo di scambio informativo-conoscitivo fra clienti e consumer e in molti casi bidirezionale. Un’opportunità che è obbligatorio cogliere”.



Nelle aziende che si rivolgono al pubblico emerge la mancanza di conoscenza dei mezzi e delle potenzialità insite nel lavoro che svolgono quotidianamente. L’assenza di un piano, inteso come complesso di iniziative gestito dal gruppo con un solido coordinamento - condizione indispensabile per centrare i risultati che ci si prefigge - è la causa prima degli errori commessi da chi cerca di rivolgersi all’esterno. È per aiutare a sviluppare tutto il loro potenziale che nasce la Messaggio Consulting.

Un’agenzia tutta nuova, ma con 30 anni di esperienza e che, grazie alle sue competenze, nel suo portafoglio clienti ha appena inserito l’azienda Free2Move eSolutions, ideatrice e realizzatrice del progetto Atlante per la creazione di un’infrastruttura fast charging per i veicoli elettrici.



Tra i nuovi ingressi, anche Pavia Academy, per lo sviluppo di progetti tutti al femminile.