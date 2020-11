La cosmesi dentale come la chirurgia estetica per migliorare il proprio aspetto

Grazie alle cliniche odontoiatriche in Albania, oggi la cosmesi dentale non è più un lusso per poche persone, i costi ridotti permettono a chiunque di risolvere i propri difetti estetici.

Migliorare il proprio aspetto estetico, è una pratica che ha origini davvero lontane nel tempo, già negli anni 60 e 70 vi erano le prime cliniche, le quali iniziavano gli interventi più comuni ovvero la sistemazione delle orecchie e del naso, con il passare degli anni sono state sviluppate nuove terapie che coinvolgono altre aree del corpo umano, con gli scopi più diversi tra loro, per esempio il ringiovanimento o il dimagrimento.

Oggi le cliniche albanesi, sono gestite da molti medici dentisti che hanno avuto esperienze in tutto il mondo, molti anche in Italia, basti pensare che la Facoltà di Odontoiatria di Tor Vergata ha un distaccamento anche a Tirana in Albania, qualche medico albanese ha anche frequentato l’Università direttamente in Italia, dal punto di vista della formazione non esistono molti dubbi, la preparazione è simile o uguale a quella italiana.

Viaggiando in Albania, non è raro incontrare italiani che affermano di essere li per le loro cure dentistiche, alcuni mandati da amici o da parenti che sono già stati in clinica prima di loro, raccogliendo le loro testimonianze si evince che nella maggior parte dei casi si sentono soddisfatti per i lavori eseguiti, alcuni sottolineano che andrebbero in Albania anche se dovesse costare uguale all’Italia, questo perchè dicono che a Durazzo o a Tirana il paziente viene trattato come un amico, mentre a casa loro viene sempre trattato come un semplice cliente.

Una persona che abita in Italia, riesce davvero in modo molto facile a contattare le cliniche dentali in Albania, basti pensare che la diffusione della lingua italiana raggiunge l’85% della popolazione, per avere un preventivo basta cercare una clinica dentale, a Durazzo o a Tirana con recensioni e opinioni positive, e inviare una panoramica dentale per capire quali potrebbero essere i lavori da svolgere.

Spesso è consigliabile di fare un viaggio in Albania per fare cure dentali di primo livello, per esempio qualche otturazione estetica, cura delle carie o sbiancamento dentale, da li in base alla propria esperienza decidere se affidarsi ai medici della clinica, anche per lavori più complessi come implantologia o innesto osseo.

Le pratiche di cosmesi dentale sono più di una, si potrebbe partire con l’ortodonzia, dove l’apparecchio ortodontico applicato al paziente svolge il compito di allineare i denti in modo corretto, a seconda dei casi si possono ottenere risultati vicino alla perfezione, ma molto dipende dalla complessità del caso ed anche dall’età del paziente.

La maggior parte degli italiani che sceglie l’Albania per pratiche di cosmesi dentale, è alla ricerca di servizi come ricostruzioni dentali e otturazioni estetiche, queste vengono eseguite spesso con materiali di origine italiana, svizzera o tedesca (Ivoclar Vivadent - 3M ESPE) i quali garantiscono un risultato identico al dente naturale.

Nello step successivo, vi sono l’applicazione di corone dentali in metallo ceramica (100% nichel free) oppure zirconio zahn, tutti questi materiali, vengono prodotti con macchinari italiani e con tecnici dall’Italia che supervisionano i vari laboratori odontotecnici del paese, questo per far crescere la professionalità del settore ed anche per garantire ai pazienti italiani ed esteri, un livello di cure dentali paritetico a quello italiano.

Come livello ultimo delle cure dentali, forse la parte che più di tutte si avvicina al termine “cosmesi dentale” è l’applicazione di Faccette Dentali, anche in Albania si trovano questi elementi costruiti in disilicato di litio e totalmente biocompatibili con il corpo umano, queste faccette, spesso chiamate EMAX, sono tra le più richieste dai ragazzi e dalle ragazze in giovane età, è sempre più diffuso quello che in molti chiamano Hollywood Smile, che per i più tradizionalisti è ancora chiamato con il termine sorriso hollywoodiano.

Queste faccette dentali, unite alle otturazioni o ricostruzioni dentali, consentono al paziente di cambiare totalmente aspetto alla propria bocca nel giro di una settimana, non si tratta mai di interventi di 2-3 giorni ma di interventi e micro interventi dove piano piano i dentisti correggono i difetti estetici del paziente, spesso si inizia con la ricostruzione dei denti che per cattive abitudini o per traumi di vario tipo devono essere per forza riparati.

Considerando che in Albania, i medici dentisti si accontentano di un tenore di vita più modesto di quello italiano, i prezzi riescono sempre ad essere almeno il 50-60% inferiori alle cliniche in altre nazioni europee, per tale motivo il tutto diventa più accessibile sia per curare i denti dal punto di vista funzionale che da quello estetico, grazie a questo negli ultimi anni è nato il fenomeno del turismo dentale in Albania, dove gli italiani vengono accolti in clinica e ospitati in alberghi convenzionati a cifre davvero vantaggiose.