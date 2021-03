La destinazione piÙ creativa d’italia è…

Annunciati i vincitori del bando “Best Italian Creative Destination”!

Creati dall’organizzazione internazionale Creative Tourism Network®, questi premi mirano a valorizzare le destinazioni italiane che scommettono sul turismo creativo.



Il turismo creativo garantisce un modello di turismo sostenibile che risponde alla nuova domanda dei viaggiatori, in cerca di esperienze autentiche e creative, generando una catena di valore a beneficio dei territori e delle comunità locali.



La giuria internazionale, composta da esperti in marketing turistico ed economia creativa, ha avuto l’arduo compito di selezionare i vincitori tra la grande diversità di destinazioni che hanno presentato domanda da tutta Italia. I criteri principali sono stati l’uso della creatività per progettare esperienze autentiche, la diversificazione dell’offerta turistica attraverso la valorizzazione del suo patrimonio culturale immateriale e la creazione di un ecosistema locale.



I vincitori beneficeranno della promozione internazionale del Creative Tourism Network®, un webinar per sensibilizzare i loro stakeholder locali sul turismo creativo, nonché delle sinergie generate nell’ambito dell’anno 2021, dichiarato dalle Nazioni Unite “Anno Internazionale dell’Economia Creativa per lo Sviluppo Sostenibile”.



I vincitori sono



Miglior Destinazione Creativa d’Italia (Categoria Città)

Comune di Firenze (Toscana)



—



Miglior Destinazione Creativa d’Italia (Categoria Regione)

Friuli Venezia Giulia



—



Miglior Strategia per lo Sviluppo del Turismo Creativo

Cernobbio (Lombardia)



ex aequo



Miglior Strategia per lo Sviluppo del Turismo Creativo

Costiera Amalfitana (Campania)



—



Menzione speciale

Miglior Destinazione Creativa Emergente

Laterza (Puglia)





