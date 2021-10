La digitalizzazione dell’economia e lo sviluppo delle aziende nel webinar Time Vision “Lavoro e formazione: il futuro è 4.0”

Accompagnare la competitività delle aziende italiane rispetto alla concorrenza del mercato globale. È partito da questo obiettivo il piano del ministero dello Sviluppo Economico Industria 4.0. Di questo si parlerà mercoledì 20 ottobre 2021, a partire dalle 15:30 nel webinar organizzato da Time Vision “Formazione e lavoro: il futuro è 4.0”.

È stata definita come una delle misure necessarie ad accompagnare il passaggio delle aziende italiane nel cammino verso la digitalizzazione, con l’obiettivo specifico di ridurre quanto più possibile il gap tra la situazione italiana e il resto dei Paesi europei.



Stando agli ultimi dati del ministero del Lavoro aggiornati a metà giugno 2021, sono stati depositati 4.134 contratti che contenevano la formazione 4.0.



È il variegato mondo del terziario ad avere assimilato la stragrande maggioranza dei contratti “in chiave tech e digital” previsti dalla formazione 4.0, con il 61% dei contratti attivati che rientrano, appunto, nei servizi. Segue, poi, anche se distanziata, l’industria in senso stretto, con il 38% dei contratti attivati. Praticamente nulla, o quasi, la svolta digital e tech del comparto agricolo, che registra soltanto l’1% dei contratti attivati.



Questo il tema del webinar Time Vision in programma mercoledì 20 ottobre alle ore 15:30 in modalità digitale. Un pomeriggio di confronto e approfondimenti sulla misura, le sue caratteristiche e i suoi obiettivi, con la testimonianza delle imprese che hanno aderito al fine di capire, nel concreto, se lo strumento funziona e come aiuta i business nell’accompagnamento verso la totale digitalizzazione.



Due le regie previste per l’evento: la prima, nella sede di Castellammare di Stabia, e la seconda presso la filiale di Milano, in viale Monza. Si alterneranno da qui gli interventi dei relatori che analizzeranno le prospettive presenti e future della misura.



La frequentazione del webinar è gratuita e dà diritto ad 1 credito formativo per i consulenti del lavoro.

Relatori del webinar:

ANDREA RICCIARDIELLO, direttore Time Vision

ANDREA PRETE, presidente Unioncamere

ALESSANDRA BELLUCCIO, presidente AIDP Campania

MASSIMILIANO CANTAFIA, Area Promozione e Sviluppo - Componente Gruppo di Lavoro su Digital Learning e Competenze Digitali

PAOLO BRAGANÒ, managing partner and co-founder Braganò & Partners

UMBERTO CACCIOPPOLI, presidente FIDES

