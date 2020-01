La fabbrica virtuale diventa realtà

Il percorso che conduce dal layout 2D alla fabbrica virtuale è a portata di mano. Un software di progettazione in combinazione con un visore VR indica la direzione.

Milano, Italia – 22 Gennaio 2020: Grazie alla grande diffusione nel mondo dei giochi, la realtà virtuale (VR) sta riscuotendo sempre più successo. Anche le aziende del settore ora riconoscono il valore aggiunto di questa tecnologia e la utilizzano. Poter visualizzare il proprio progetto prima ancora di creare il prototipo fisico offre degli enormi vantaggi alle aziende.



Il percorso che conduce alla fabbrica virtuale

I metodi con cui si progettano le fabbriche si stanno sviluppando rapidamente. Anche se la ricerca ha già compiuto passi da gigante nell’ottimizzazione del flusso dei processi e dei materiali, soltanto adesso i risultati si stanno lentamente facendo strada nell’industria.



È per questo che entrano in gioco i fornitori di software per la progettazione della fabbrica. Nel processo, i metodi comprovati vengono sempre più presi in considerazione nell’ambito funzionale dei loro sistemi software. Di conseguenza, anche una piccola ristrutturazione di una zona dell’impianto di produzione può avvenire sulla base di una progettazione ottimizzata.



Le PMI traggono vantaggio da una moderna progettazione industriale

Tuttavia, i costi associati sono troppo elevati, soprattutto per le piccole e medie imprese. Per questo motivo, spesso si tende a risparmiare lungo tutto il processo di progettazione della fabbrica. Così facendo però, si perde la capacità di allineare la produzione alle esigenze crescenti del mercato che stanno diventando sempre più complesse. In tal senso, le aziende che utilizzano la realtà virtuale e lasciano che i dipendenti si immergano virtualmente nella nuova fabbrica ne traggono rapidamente grandi benefici.



Infatti, tutti quei problemi che in genere sono riconoscibili solo dopo l’avviamento dell’impianto, vengono spesso rilevati e risolti. Ognuno dei problemi individuati è sicuramente più conveniente da risolvere in fase di progettazione. In qualsiasi momento successivo potrebbero verificarsi ritardi nel progetto e costi aggiuntivi significativi. Un argomentazione molto convincente, soprattutto per le piccole e medie imprese, per confrontarsi fin da oggi con la fabbrica virtuale.



I sistemi di progettazione continuano a svilupparsi

Il percorso che porta da un layout 2D alla progettazione 3D e infine a una fabbrica virtuale non deve necessariamente essere complicato. I fornitori di software come CAD Schroer offrono un percorso orientato al futuro. Con il software di progettazione della fabbrica, è possibile creare rapidamente interi edifici e linee di produzione, indipendentemente dalle loro dimensioni. I dati 3D generati vengono quindi esportati nel formato 3D FBX che agevola lo scambio. Quindi, possono essere visualizzati con l’aiuto di un visore VR.



Con il visore VR M4 VIRTUAL REVIEW, compatibile con Microsoft Mixed Reality, CAD Schroer rende accessibile la fabbrica virtuale in modo rapido e semplice. Per iniziare, CAD Schroer offre alle aziende interessate il supporto per l‘ingresso nella realtà virtuale e per la modellazione in formato 3D, nel caso in cui non sia disponibile in 3D ogni macchina o edificio. CAD Schroer aiuta le aziende a realizzare il loro primo progetto e apre la strada alla creazione di una prima fabbrica virtuale basata su una semplice progettazione 2D.



Ecco come la fabbrica virtuale diventa realtà >>

https://www.cad-schroer.it/novita/articoli/la-fabbrica-virtuale-diventa-realta/?pk_campaign=20200122_MPDS4FL-Virtuelle-Fabrik&pk_kwd=arvr&pk_source=presse&pk_medium=email



Visualizzatore di realtà virtuale

https://www.cad-schroer.it/prodotti/m4-virtual-review/





Riguardo CAD Schroer



Specializzata nello sviluppo di software e nella fornitura di soluzioni d´ingegneria, CAD Schroer è un'azienda di calibro mondiale che aiuta ad aumentare la produttività e la competitività dei clienti specializzati nei settori della produzione e della progettazione di impianti, inclusi il settore automobilistico ed il suo indotto, il settore energetico ed i servizi pubblici. CAD Schroer ha uffici e filiali indipendenti in Europa e negli Stati Uniti.



Il ventaglio dei prodotti di CAD Schroer include soluzioni CAD 2D/3D, per l'impiantistica, per la progettazione di impianti e per la gestione dei dati. I clienti in più di 39 paesi si affidano a MEDUSA®, MPDS™, M4 ISO e M4 P&ID FX per avere un ambiente di progettazione integrato, efficiente e flessibile per tutte le fasi della progettazione dei prodotti e degli impianti, in modo tale da tagliare i costi e migliorare la qualità.



Il portfolio di prodotti e servizi di CAD Schroer comprende inoltre soluzioni AR e VR basate su dati CAD. CAD Schroer sviluppa insieme ai suoi clienti soluzioni AR/VR basate su dati CAD 3D già esistenti. I risultati sono applicazioni AR e VR coinvolgenti con le quali i prodotti possono essere presentati in modo chiaro e interattivo. Le applicazioni CAD Schroer vengono inoltre utilizzate anche per workshop e riunioni durante le fasi di pianificazione per visualizzare i dati in dettaglio. Le applicazioni AR/VR facilitano l'assistenza nelle fasi di manutenzione e permettono di aumentare la produttività.



CAD Schroer attribuisce una grande importanza alla stretta collaborazione con i propri clienti e supporta gli obiettivi della sua clientela mediante un ampio ventaglio di servizi di consulenza, formazione, sviluppo, supporto software e manutenzione.



