La famosa app di navigazione Waze invita con una nuova notifica tutti gli automobilisti italiani a restare a casa e a spostarsi solo se strettamente necessario

L’app della mobilità per eccellenza Waze sceglie di supportare l’iniziativa #iorestoacasa, attivando un messaggio pop up che apparirà non appena si aprirà l’applicazione, invitando così tutti gli automobilisti italiani a restare a casa e ad uscire solo se strettamente necessario.

A seguito dell’introduzione del recente decreto e le nuove chiusure imposte dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria che sta colpendo l’Italia, Waze ha scelto di continuare a fare la propria parte e contribuire a ridurre i tassi di contagio grazie all’invio di una notifica che invita gli automobilisti a riflettere e a valutare in modo consapevole se mettersi in viaggio oppure no.



Waze, la famosa app di navigazione gratuita che oggi conta già 130 milioni di utenti attivi, insieme alla sua Community supporta lo sforzo delle Istituzioni e della Protezione Civile per salvaguardare la collettività, inviando una notifica agli automobilisti che li avverte di mettersi al volante solo se strettamente necessario ed eventualmente di munirsi della corretta autocertificazione per giustificare lo spostamento.



Ma non solo, perché già nelle settimane precedenti la Community Italiana di Waze si è attivata volontariamente per aggiornare in tempo reale la mappa stradale relativa alle zone rosse in Lombardia e Veneto con lo scopo di fornire sia una panoramica della situazione della viabilità aggiornata per i cittadini in transito nelle aree limitrofe a quelle bloccate sia per evitare eventuali disagi per i mezzi autorizzati all'approvvigionamento quotidiano degli abitanti delle zone poste in isolamento.