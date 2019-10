La Farmacia Delle Erbe lancia la linea di Integratori Aloe Vera Bio

Succhi di benessere per favorire la depurazione dell’organismo Appositamente formulata per favorire il benessere e la purificazione dell’organismo, ALOE VERA BIO è la linea di INTEGRATORI ALIMENTARI da bere firmata LA FARMACIA DELLE ERBE.

La gamma ALOE VERA BIO include 4 referenze di succo puro 100% di Aloe Vera Bio arricchito con estratto di Acerola, frutto noto per l’alto contenuto di Vitamina C e che contiene Vitamine del gruppo B, Vitamina A, flavonoidi, potassio e magnesio. Ogni Aloe Vera Bio si caratterizza per la presenza di ingredienti naturali e biologici, per garantire al corpo l’adeguato apporto di sostanze funzionali volte a soddisfare ogni esigenza specifica:



I nuovi Integratori Alimentari da bere della linea ALOE VERA BIO de La Farmacia delle Erbe sono confezionati in vetro, per mantenere intatte le preziose proprietà organolettiche dell’Aloe Vera!



ALOE VERA BIO de LA FARMACIA DELLE ERBE SENZA CONSERVANTI • MADE IN ITALY • BIOLOGICA Da sempre nota per il suo utilizzo sia in ambito nutraceutico che in ambito cosmetico, l’Aloe Vera è ricca di numerose sostanze funzionali, quali: polisaccaridi ad alto peso molecolare (principalmente Acemannani, Glucomannani e Galattini), Enzimi, Oligoelementi, Aminoacidi essenziali e non, Vitamine e Fitosteroli.

L’Aloe Vera Bio de La Farmacia delle Erbe è coltivata nel pieno rispetto delle regole dell’agricoltura biologica, raccolta a mano e lavorata entro 24 ore (per eliminare i rischi di ossidazione e contaminazione).

Concentrato naturale dalle proprietà emollienti e lenitive, l’Aloe Vera Bio de La Farmacia delle Erbe aiuta a supportare le funzioni depurative dell’organismo e l’equilibrio del sistema digerente.



Integratore alimentare naturale e biologico disponibile anche in formato maxi, ALOE VERA BIO de La Farmacia delle Erbe è il rimedio perfetto per stimolare la depurazione dell’organismo. Svolge un’azione emolliente e lenitiva del tratto gastrico.

ALOE VERA BIO è arricchita con Acerola, dall’alto contenuto di Vitamina C.



La formula di ALOE VERA BIO CON MIRTILLO de La Farmacia delle Erbe è stata sviluppata per coniugare l’azione depurativa dell’Aloe Vera Bio con le proprietà benefiche del Mirtillo biologico che - grazie ai suoi attivi naturali – riduce la fragilità capillare, rafforza la struttura del tessuto connettivo migliorandone elasticità e tono.

ALOE VERA BIO CON MIRTILLO è arricchita con Acerola, dall’alto contenuto di Vitamina C.



Integratore alimentare dal gusto esotico, ALOE VERA BIO CON PAPAYA de La Farmacia delle Erbe è la perfetta unione tra Aloe Vera Bio, che favorisce la depurazione dell’organismo, e succo di Papaya Biologico che contribuisce alle naturali difese dell’organismo. ALOE VERA BIO CON PAPAYA è arricchita con Acerola, dall’alto contenuto di Vitamina C.



Succo di Aloe Vera Bio con succo di Melograno, ALOE VERA BIO CON MELOGRANO de La Farmacia delle Erbe assicura rispettivamente, grazie ai suoi attivi, depurazione dell’organismo ed un’efficace azione antiossidante. Il succo di Melograno Biologico aiuta a contrastare gli effetti dei radicali liberi, principali responsabili dell’invecchiamento. ALOE VERA BIO CON MELOGRANO è arricchita con Acerola, dall’alto contenuto di Vitamina C.



Modalità d’uso

Agitare prima dell’uso, dopo l’apertura conservare il prodotto in frigorifero e consumare entro 20 giorni. Si consiglia di assumere 50 ml di succo al giorno (pari circa a 5 cucchiai da cucina) diluito con un po’ d’acqua. Consumare preferibilmente prima dei pasti.



Avvertenze

Non eccedere la dose consigliata. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e devono essere impiegati seguendo uno stile di vita sano.



La linea ALOE VERA BIO de LA FARMACIA DELLE ERBE è in vendita nelle farmacie, parafarmacie ed erboristerie



LA FARMACIA DELLE ERBE nasce dall’esperienza trentennale de l’Istituto Erboristico l’Angelica e del gruppo aziendale Coswell. Al know-how ereditato da queste due grandi realtà, LA FARMACIA DELLE ERBE combina il sapere dell’antica scienza delle piante officinali, l’innovazione e la ricerca scientifica. È nell’orto botanico di Villa Angelica che gli esperti de LA FARMACIA DELLE ERBE effettuano esperimenti, con metodi biologici, su oltre 50 specie di piante di uso cosmetico, alimentare e farmaceutico. Perché dietro ogni prodotto, c’è una storia fatta di passione, entusiasmo e amore per la Natura, per la Terra e per l’Uomo.