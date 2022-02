La formazione e la carriera di Luciano Castiglione

Nel 1993 Luciano Castiglione avvia il suo percorso professionale presso il Gruppo Angelini, per poi proseguire nel settore energetico ricoprendo incarichi di crescente responsabilità

Dalla Laurea in Farmacia agli incarichi dirigenziali nel settore energetico: la formazione e la carriera professionale di Luciano Castiglione.



Luciano Castiglione: la formazione e i primi incarichi professionali



Il percorso professionale di Luciano Castiglione (Caltanissetta, 1969) prende avvio nel 1993, anno in cui entra a far parte del Gruppo Angelini come Direttore Tecnico del Centro di Distribuzione di L'Aquila per A.DI.VAR S.p.A. La sua esperienza con la multinazionale italiana prosegue per sette anni, fino alla nomina in qualità di Responsabile Logistico - Commerciale del Centro Italia. La carriera professionale è preceduta da un importante percorso formativo: dal diploma classico nel 1987, alla Laurea in Farmacia conseguita nel 1991 presso l'Università degli Studi di Palermo con conseguente superamento dell'esame di abilitazione. Successivamente, tra il 1997 e il 1998, Luciano Castiglione integra alla propria formazione corsi di specializzazione tenuti da istituti e atenei di spicco quali Pharma Group, IMS Health e SDA Bocconi.



Le esperienze professionali di Luciano Castiglione nel settore energetico



L'iter di Luciano Castiglione nel settore energetico prende avvio nel 2000. Collabora con Edison S.p.A. per oltre 13 anni: inizialmente assume l'incarico di Account Manager e nel 2009 è nominato Wholesales Manager, ruolo che manterrà fino al 2014 analizzando, negoziando e sviluppando contratti di vendita gas ed energia elettrica sia con le partecipate Edison sia con società esterne. Successivamente, in qualità di Amministratore Delegato, passa in DEA Elettrica S.p.A., società attiva nella Regione Marche che gestisce rete e impianti per la distribuzione di energia elettrica nei comuni di Osimo, Recanati e Polverigi. Terminate tali esperienze, viene nominato Direttore Commerciale e Marketing per la società Roma Gas & Power. Dal 2017 al 2021, Luciano Castiglione opera in qualità di Direttore Generale di Astea Energia S.p.A., società del Gruppo SGR: è responsabile del processo di privatizzazione e dell'espansione del business relativo all'efficientamento energetico. Attualmente è attivo nella Direzione Commerciale Area Adriatico Sud di Unoenergy Spa.